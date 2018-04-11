Фермери у Києві пікетували скандальну справу рейдерського захоплення

Стрілянина та сутички з поліцією – у 2017 році саме так відбулося рейдерське захоплення фермерського господарства "Нива-2010" у селищі Бережинка під Кропивницьким.

У середу, 11 квітня, скандальну справу розглядав Вищий адміністративний суд у Києві. Він мав вирішити питання про повернення ошуканому фермеру Миколі Трибиненку прав на втрачене підприємство.

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Підтримати того до столиці приїхали інші фермери з Кіровоградщини. Вони вимагали від суддів якнайшвидше закінчити справу і відновити роботу господарства. Адже весь урожай та активи досі під арештом. Проте суд так і не розпочався.

Справу передали на розгляд до Верхньої палати з десяти суддів. Там обіцяють винести вердикт якнайшвидше. Проте дату засідання ще не призначили.



"Врожай зібрали, на врожай наклали арешт. Ми його весь зібрали, поклали в склад.Зараз посівна, треба посівмат купляти, горючезмазочні матеріали, добрива, сіяти треба, а коштів, на жаль, немає", – прокоментував ошуканий фермер Микола Трибиненко.

До слова, столична земля – справжнє золото. Тож зрозуміло, що охочих долучитися до її розподілу ніколи не бракуватиме. Окрім того, депутати мають або бізнес, або власну справу на стороні.