Фернандо Алонсо останню гонку Формули-1 проведе у спеціальному боліді: фото

У неділю, 25 листопада, відбудеться останній етап Формули-1 у 2018 році – гран-прі Абу-Дабі. Особливим він буде для пілота McLaren Фернандо Алонсо.

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Дворазовий чемпіон світу (2005 та 2006 років) проведе свою останню гонку у Формулі-1. У 2019 році іспанець не виступатиме у королівських перегонах. Відтак на його останню гонку McLaren представили спеціальну ліврею на боліді.

Відрізнятиметься болід тим, що на ньому будуть блакитний, жовтий та червоний кольори, які є і на шоломі іспанця. Також тут буде логотип FA (Fernando Alonso).

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"Ми хочемо, щоб останній гран-прі став для нього особливим у всьому. Це був один із способів, як ми могли відреагувати на подію. Ми тісно працювали з Фернандо, а потім з FIA та Формулою-1, щоб внести зміну на одну гонку. Вони підтримали цю ідею. Сподіваємося, цей вікенд для вболівальників Фернандо стане ще емоційнішим завдяки цьому", – заявив керівник McLaren Зак Браун.

Нагадаємо, Фернандо Алонсо заявив, що не буде виступати у Формулі-1 у 2019 році. чи повернеться пілот у сезоні 2020 року – поки невідомо.