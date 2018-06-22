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Ferrari 1963 року продали на аукціоні за рекордну суму: приголомшлива ціна

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Автомобіль Ferrari 250 GTO 1963 року здобув титул найдорожчого автомобіля. На аукціоні його придбали за рекордні 80 мільйонів доларів.

Власником дорогого авто став голова компанії "ВезаТек" Девід Макніл, у якого вже справжня коллекція Ferrari

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До речі, це непогана інвестиція. Адже експерти запевняють: через 5 років вартість машини зросте до 100 мільйонів доларів.

Ferrari
Ferrari 250 GTO 1963 року

Про те, як BMW M5 стане "зіркою" нового епізоду культової стрічки "Місія нездійсненна" з Томом Крузом – дивіться у програмі.

 

Теги: Авто24 Авто Рекорди Ferrari
Джерело: 24 канал
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