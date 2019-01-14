Ferrari підпише контракт з сином легендарного Шумахера

Син семиразового чемпіона "Формули-1" Мік Шумахер в найближчі дні підпише контракт з командою Ferrari.

Німецький пілот вже прийняв пропозицію стати членом гоночної академії Скудерії, повідомляє Motorsport.com.

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По ходу наступного сезону "Формули-1" Шумахер-молодший зможе сісти за кермо боліда Ferrari на тестових заїздах, які пройдуть після етапів в Бахрейні та Іспанії.

В інших провідних пілотів академії - Роберта Шварцмана і Каллума Ілотта - шансів взяти участь в тестах майже немає. Про причини такої переваги джерела не повідомляють.

У листопаді минулого року стало відомо, що в наступному сезоні Мік Шумахер виступатиме в "Формулі-2", головною молодіжної серії "Формули-1". 19-річний німецький гонщик підписав контракт з командою Prema, в складі якої провів останні два сезони в європейській "Формулі-3". У минулому році Шумахер здобув у "Формулі-3" вісім перемог і став чемпіоном гоночної серії.

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