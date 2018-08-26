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Фестиваль Burning Man 2018: 5 цікавих фактів про подію в пустелі

81 Читать новость на русском
Burning Man 2018
Burning Man 2018 / royaldesign.ua

Щорічний восьмиденний фестиваль Burning Man традиційно розпочався в останню неділю серпня в американській пустині Блек-Рок, штат Невада. На нього вже з’їжджаються шанувальники з усього світу, приміряючи образи заданої тематики фестивалю.

З першого погляду цей фестиваль може видатись дещо нереальним та утопічним, однак саме це мали на меті засновники Burning Man у 1986 році. Останній день фестивалю припадає у перший понеділок вересня на День Праці, офіційне свято в США, і є вихідним днем для більшості організацій.

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Вашій увазі пропонуємо 5 цікавих фактів про сюрреалістичний фестиваль, який обов’язково варто відвідати бодай один раз у житті.

1. Перші 9 років фестиваль проходив без прив’язки до конкретної теми, але з 1995 року подія стала проводитися за наперед визначеною тематикою. Першою ж неофіційно було обрано "Добро і зло". Цього року тема Burning Man – "Я, робот", відсилаючись до знаменитого фантаста Айзека Азімова.

2. За легендою, фестиваль започаткувало двоє чоловіків Ларрі Гарві та Джеррі Джеймс, які у 1986 році спалили на пляжі в Сан-Франциско дерев'яне опудало. Воно мало вигляд людини з собакою, а спалити його вирішили як акт радикального самовираження через нерозділене кохання.


Палаюча статуя на фестивалі Burning Man

Це настільки сподобалось Гарві, що той вирішив повторити подію рівно через рік в тому ж місці. Згодом статуя для спалення офіційно отримала назву "Палаюча людина", а кількість людей, які брали участь в ритуалі, щороку збільшувалась. Згодом фестиваль перемістився із Сан-Франциско у пустелю Блек-Рок, а спалення статуї навіть тимчасово припиняли.

3. Цей фестиваль не про музику, а про культуру і самовираження загалом. На пустельній території можна зустріти неймовірні зразки сучасного мистецтва з усього світу. У 2015 році на фестивалі вперше представили роботу українських митців, – нею стала скульптура "Любов" Олександра Мілова.


Скульптура "Любов" Олександра Мілова

4. За всю історію фестивалю у 2011 році на Burning Man прибула рекордна кількість учасників, – майже 54 тисячі. В пустелі тоді було розміщено понад 900 таборів, а свої твори митці виставляли з п'яти континентів. Що цікаво, на момент щорічного фестивалю учасники самі забезпечують собі харчування, житло та інші потреби на території фестивалю. По закінченню всі експонати та пожитки збираються, а місцерозташування фестивалю в пустелі рік за роком змінюється.

5. В рамках фестивалю Burning Man у 1992 році була введена посада "рейнджер" для охорони порядку події. У 1998 Google вперше присвятив спеціальний дудл, а в 2000-му вперше почала виходити внутрішня газета "Black Rock Gazette". Вже у 2003 році вийшла віртуальна гра, присвячена фестивалю, а в 2006 році фестиваль транслювали по телебаченню. З розвитком інтернету у 2014 році за Burning Man можна було вперше спостерігати в онлайн-трансляції.


Фестиваль Burning Man

Теги: Новини США Новини культури LifeStyle Мистецтво Фестивалі
Джерело: 24 Канал
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