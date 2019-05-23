Фестиваль "Країна Франкіана": вистави, квести, ігри та інші розваги на вихідних у Києві

25 травня у Києві стартує фестиваль "Країна Франкіана" – дводенне свято Франкового Підгірря!

Фестиваль проходитиме 25-26 травня та обіцяє стати одним з найсамобутніших заходів цієї весни у Києві. Центральними подіями фестивалю буде презентація міст Дрогобиччини та урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського учнівського літературно-мистецького конкурсу "Стежками Каменяра".

Відкриє захід заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України "Верховина". Крім того, в концертній програмі братимуть участь гурт "Бориславські батяри", "Лабораторія джазу", акордеоніст-віртуоз Василь Клепач та інші. Київський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка пропонує киянам та гостям столиці переглянути на великій сцені виставу "Перехресні стежки".

Зірковий гість заходу – заслужений артист України, "золотий саксофон України" – Ігор Рудий.

Упродовж дня на гостей чекатиме оригінальна концертна програма, не менш цікаві презентаційні тури, майстер-класи, квести, ігри, а також смачна українська кухня та ярмарок від народних майстринь. Родзинками фестивалю будуть тематичний Франковий лабіринт, у якому гості заходу зможуть більше дізнатися про Івана Франка, та виставка молодого панк-художника, коміксиста, музиканта та автора проекту #ХтоФранко (Квантовий стрибок Франка) – Влада Корнюка.

Урочиста церемонія відкриття відбудеться 25 травня о 12:00 на площі Івана Франка.

Переглянути програму фестивалю та отримати більше інформації можна на сторінці у Facebook.

Читайте також: Куди піти у Києві в травні: афіша найцікавіших подій