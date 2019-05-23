15:27
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
      Вєсті Кремля
      23:42, 22 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, 22 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, сьогодні
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Блог Медіа

      Фестиваль "Країна Франкіана": вистави, квести, ігри та інші розваги на вихідних у Києві

      47
      Пам'ятник Івану Франку
      Пам'ятник Івану Франку / Фото ДРДА

      25 травня у Києві стартує фестиваль "Країна Франкіана" – дводенне свято Франкового Підгірря!

      Фестиваль проходитиме 25-26 травня та обіцяє стати одним з найсамобутніших заходів цієї весни у Києві. Центральними подіями фестивалю буде презентація міст Дрогобиччини та урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського учнівського літературно-мистецького конкурсу "Стежками Каменяра".

      Відкриє захід заслужений Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України "Верховина". Крім того, в концертній програмі братимуть участь гурт "Бориславські батяри", "Лабораторія джазу", акордеоніст-віртуоз Василь Клепач та інші. Київський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка пропонує киянам та гостям столиці переглянути на великій сцені виставу "Перехресні стежки".

      Зірковий гість заходу – заслужений артист України, "золотий саксофон України" – Ігор Рудий.

      Упродовж дня на гостей чекатиме оригінальна концертна програма, не менш цікаві презентаційні тури, майстер-класи, квести, ігри, а також смачна українська кухня та ярмарок від народних майстринь. Родзинками фестивалю будуть тематичний Франковий лабіринт, у якому гості заходу зможуть більше дізнатися про Івана Франка, та виставка молодого панк-художника, коміксиста, музиканта та автора проекту #ХтоФранко (Квантовий стрибок Франка) – Влада Корнюка.

      Урочиста церемонія відкриття відбудеться 25 травня о 12:00 на площі Івана Франка.
      Переглянути програму фестивалю та отримати більше інформації можна на сторінці у Facebook.

      Країна Франка

      Читайте також: Куди піти у Києві в травні: афіша найцікавіших подій

      blog_ava
      Потап зізнався у коханні Насті Каменських і розповів, чому вони так довго приховували свій роман
      сьогодні
      11099
      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини України Новини культури Публікації Новини Києва Фестивалі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      На войне без оружия: абсурдный плен 8 бойцов ВСУ
      сьогодні , 15:00 На войне без оружия: абсурдный плен 8 бойцов ВСУ
      Юрій Бутусов 1010
      "Нові обличчя" в українській політиці: хто йтиме на дострокові парламентські вибори
      сьогодні , 13:00 "Нові обличчя" в українській політиці: хто йтиме на дострокові парламентські вибори
      Олексій Мінаков 835
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      сьогодні , 14:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      682
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 12:53 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      70710
      Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      сьогодні , 12:00 Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      Володимир Патола 1066
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук