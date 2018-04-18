17:46
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Фестиваль RespublicaFEST змінює свою локацію та концепцію

80 Читать новость на русском
Фестиваль Respublica визначився із новим місцем проведення
Фестиваль Respublica визначився із новим місцем проведення / Прес-служба RespublicaFest

Один зі найбільших музичних та стріт-арт фестивалів України RespublicaFEST змінив Кам'янець-Подільський на облцентр.

Цьогоріч фестиваль пройде з 31 серпня по 2 вересня у місті Хмельницький на мальовничому березі річки Південний Буг. Крім того, концепцією цього року стане лозунг "Lost weekend", взаємодія людини та машини, подорож в минуле та майбутнє, креативне та особисте перезавантаження як заходу, так і його публіки. Незмінним залишається єдине – повна творча свобода як виступаючих артистів, так і відбірна свобода аудиторії. Цей фестиваль – це найкраще місце, щоб якісно та весело провести останній теплий вікенд літа та послухати найкращих артистів із України та із-за кордону, запевнюють організатори.

Цьогоріч на RespublicaFEST виступлять британці The Qemists. Вони знамениті неймовірним міксом стилів та жанрів, які однаково задовольняють як прихильників року, так і драм-н-басу і танцювальної електроніки.

The Qemists – гурт із англійського Брайтона, котрий знаменитий своїми неймовірно яскравими живими виступами та жагучою сумішшю стилів та жанрів. Вони часто грають DJ-сети, тримаючи ніс за вітром щодо модної танцювальної музики, а маючи грунтовний рок-бекграунд, вражають стилістичними рішеннями та сильною живою подачою. Їх творчість називають "музикою майбутнього", а виступи – одними із найпомітніших серед європейських команд.

Крім того, саме на RespublicaFEST гурт Qarpa відсвяткує своє 20-тиріччя. І, незважаючи на те, що фронтвумен Ірена Карпа живе в Парижі, гурт закінчує роботу над новим синглом. Хтось називає їхню музику "хуліганський дєвочковий пост-рок", бо Ірена Карпа, відома ще і як автор стьобних мультфільмів, продовжує писати тексти типу "До побачення, розмір має значення", Оля Чапкіна – знавісніло колотити в електронну барабанну установку, красива Женя Смолянінова з виразом лиця, достойним родини Адамсів – грати на віолончелі, а ґендерний баланс гурту (творці звуку Олег Артим, Артур Данієлян та ді-джей Original В ) – спокійно чи не дуже співіснувати з цим на сцені.

На сьогодні до лайн-апу фестивалю 2018-го року також долучились: Latexfauna, KARNA, Фіолет, Dz’ob, АННА, Один в каное, CH:SH, The Unsleeping, Patsanoth, а також гурти Roll Models та Ліловий, що стали переможцями RespublicaFEST Showcase у лютому цього року.

Крім того, на RespublicaFEST цього року буде ряд міжнародних молодих музикантів із Німеччини, Голландії та інших країн, які в рамках міжнародних проектів будуть працювати із українськими колегами та знайомитись із локальною спільнотою. Таким чином, фестиваль вже давно розростається до вражаючого креативного хабу, де можуть знайти самовираження зовсім різні мистецькі форми.

Квитки на всі 3 дні фестивалю тут.

Теги: Новини України Музика Фестивалі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему Украине необходима военная доктрина
сьогодні, 16:58 Почему Украине необходима военная доктрина
Юрій Бутусов 208
З ким домовився ватажок
сьогодні, 16:00 З ким домовився ватажок "тітушок" Саркісян, аби закрили кримінальні провадження щодо нього
Дмитро Гнап 501
Скасування мита між
сьогодні, 15:01 Скасування мита між "ЛНР" та "ДНР" – перший дзвіночок ескалації на фронті
Олексій Чибісов 1814
Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
сьогодні, 14:04 Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
9215
Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
сьогодні, 13:01 Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
Павло Казарін 1742
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук