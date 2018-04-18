Фестиваль RespublicaFEST змінює свою локацію та концепцію

Один зі найбільших музичних та стріт-арт фестивалів України RespublicaFEST змінив Кам'янець-Подільський на облцентр.

Цьогоріч фестиваль пройде з 31 серпня по 2 вересня у місті Хмельницький на мальовничому березі річки Південний Буг. Крім того, концепцією цього року стане лозунг "Lost weekend", взаємодія людини та машини, подорож в минуле та майбутнє, креативне та особисте перезавантаження як заходу, так і його публіки. Незмінним залишається єдине – повна творча свобода як виступаючих артистів, так і відбірна свобода аудиторії. Цей фестиваль – це найкраще місце, щоб якісно та весело провести останній теплий вікенд літа та послухати найкращих артистів із України та із-за кордону, запевнюють організатори.



Цьогоріч на RespublicaFEST виступлять британці The Qemists. Вони знамениті неймовірним міксом стилів та жанрів, які однаково задовольняють як прихильників року, так і драм-н-басу і танцювальної електроніки.



The Qemists – гурт із англійського Брайтона, котрий знаменитий своїми неймовірно яскравими живими виступами та жагучою сумішшю стилів та жанрів. Вони часто грають DJ-сети, тримаючи ніс за вітром щодо модної танцювальної музики, а маючи грунтовний рок-бекграунд, вражають стилістичними рішеннями та сильною живою подачою. Їх творчість називають "музикою майбутнього", а виступи – одними із найпомітніших серед європейських команд.

Крім того, саме на RespublicaFEST гурт Qarpa відсвяткує своє 20-тиріччя. І, незважаючи на те, що фронтвумен Ірена Карпа живе в Парижі, гурт закінчує роботу над новим синглом. Хтось називає їхню музику "хуліганський дєвочковий пост-рок", бо Ірена Карпа, відома ще і як автор стьобних мультфільмів, продовжує писати тексти типу "До побачення, розмір має значення", Оля Чапкіна – знавісніло колотити в електронну барабанну установку, красива Женя Смолянінова з виразом лиця, достойним родини Адамсів – грати на віолончелі, а ґендерний баланс гурту (творці звуку Олег Артим, Артур Данієлян та ді-джей Original В ) – спокійно чи не дуже співіснувати з цим на сцені.

На сьогодні до лайн-апу фестивалю 2018-го року також долучились: Latexfauna, KARNA, Фіолет, Dz’ob, АННА, Один в каное, CH:SH, The Unsleeping, Patsanoth, а також гурти Roll Models та Ліловий, що стали переможцями RespublicaFEST Showcase у лютому цього року.



Крім того, на RespublicaFEST цього року буде ряд міжнародних молодих музикантів із Німеччини, Голландії та інших країн, які в рамках міжнародних проектів будуть працювати із українськими колегами та знайомитись із локальною спільнотою. Таким чином, фестиваль вже давно розростається до вражаючого креативного хабу, де можуть знайти самовираження зовсім різні мистецькі форми.

Квитки на всі 3 дні фестивалю тут.