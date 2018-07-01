Фестиваль ретро-автомобілів зчинив справжній ажіотаж в Одесі: фото

Фестиваль ретро-автомобілів зчинив справжній ажіотаж в Одесі: фото96 Читать новость на русском
Військові мотоцикли, "форди" в стилі Аль Капоне та раритетні "волги" заполонили центр Одеси. На фестиваль ретро-автомобілів з’їхались більше 150-ти власників ексклюзивного транспорту.
Ажіотаж в Одесі спровокували ретро-автомобілі та мотоцикли. Майже вся Дерибасівська та частина Грецького майдану заполонили німецький та американський автопроми, радянські волги та москвичі, вітчизняні запорожці.
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Ретро-виставку проводять в Одесі вже вчетверте. Організатори розповідають, розпочинали зі старих мотоциклів. А вже згодом додались й автомобілі всіх марок. Головним критерієм став вік – транспорт має бути старшим 80-го року.
Фестиваль ретро-автомобілів в Одесі
Ford 32-го року
Радянські волги та москвичі, вітчизняні запорожці також на виставці
Колекціонери розповідають, що збирати авто почали ще давно
Крім авто, представлені також і мотоцикли
Ретро-виставку проводять вже вчерверте
Цього разу організатори додали й щось новеньке – фестивальну програму доповнили японський автопром та спортивні машини.