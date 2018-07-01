Фестиваль ретро-автомобілів зчинив справжній ажіотаж в Одесі: фото

Військові мотоцикли, "форди" в стилі Аль Капоне та раритетні "волги" заполонили центр Одеси. На фестиваль ретро-автомобілів з’їхались більше 150-ти власників ексклюзивного транспорту.

Ажіотаж в Одесі спровокували ретро-автомобілі та мотоцикли. Майже вся Дерибасівська та частина Грецького майдану заполонили німецький та американський автопроми, радянські волги та москвичі, вітчизняні запорожці.

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Ретро-виставку проводять в Одесі вже вчетверте. Організатори розповідають, розпочинали зі старих мотоциклів. А вже згодом додались й автомобілі всіх марок. Головним критерієм став вік – транспорт має бути старшим 80-го року.



Фестиваль ретро-автомобілів в Одесі

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Ford 32-го року



Радянські волги та москвичі, вітчизняні запорожці також на виставці



Колекціонери розповідають, що збирати авто почали ще давно



Крім авто, представлені також і мотоцикли



Ретро-виставку проводять вже вчерверте

Цього разу організатори додали й щось новеньке – фестивальну програму доповнили японський автопром та спортивні машини.