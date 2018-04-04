Український фестиваль Strichka Festival потрапив до Топ-5 найкращих світових фестивалів

Музичний український фестиваль Strichka Festival, що відбудеться у київському клубі Closer 19-20 травня, потрапив на п’яту позицію найкращих травневих фестивалів світу за версією видання Resident Advisor.

Автори рейтингу зазначили, що обрали Strichka за недільний лайв виконавця Ion Ludwig на Лісовому причалі, йдеться у виданні Resident Advisor.

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"Київський клуб Closer, можливо, найкраще секретне місце Європи, а щорічний фестиваль Strichka – чудова нагода познайомитися з ним. Він проходить з вечора суботи до ранку понеділка, у програмі – суміш хаусу, техно та експериментальної музики (Ion Ludwig, Luke Slater, Wolfgang Voigt). Цього року Strichka офіційно відкриє Лісовий причал – літній майданчик, де щороку грають найкращі діджеї. Залиште трохи сил, щоб потанцювати в неділю у променях теплого київського сонця», – пише видання.

До десятки кращих музичних фестів також увійшли:

Movement (Детройт, США)

Nuits Sonores (Ліон, Франція)

Primavera Sound (Барселона, Іспанія)

Moogfest (Дарем, США)

Strichka (Київ, Україна)

Lente Kabinet (Амстердам, Нідерланди)

Love Saves The Day (Бристоль, Британія)

MUTEK San Francisco (Сан-Франциско, США)

The Star Festival (Кіото, Японія)

Mira (Берлін, Німеччина)