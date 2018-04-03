Фестивалі за кордоном 2018: гаряча підбірка з Європи і США

Фестивальний сезон от-от стартує, тож час визначатися, куди їхати. Що цікавого обіцяють цього року для меломанів з усього світу? Редакція 24 Каналу зібрала найгучніші фестивалі-2018. Фестиваль за кордоном – це можливість не лише почути вживу улюблену музику, але й помандрувати, зав’язати дружбу з людьми з різних країн, побачити цей світ іншими очима. Вас чекають неймовірні враження і спогади!

Міжнародні фестивалі в Європі

Почнемо з більш реалістичних варіантів. Добратися з України в Європу можна як літаками, так і автобусами, поїздами, BlaBlaCar і навіть спробувати доїхати автостопом. А якщо купити квиток на сам фестиваль завчасно, то сума не така вже й непідйомна. Отже, вивчайте і обирайте свій фестиваль на це літо.

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Sziget

Де: Будапешт (Угорщина)

Коли: 8-15 серпня

Ціна (станом на зараз): тижневий квиток – 300 євро, денний 70



Sziget: хоча б один раз тут має побувати кожен

Мабуть, найгучніша подія у музичному житті Європи. Тижневий драйв, сотні виконавців, десятки нових знайомств, літри пива: фестиваль, який відвідувачі запам’ятають надовго.

Фестиваль організовують щороку з 1993 року. Окрім музики, тут є сцени для інших видів мистецтва: театру, цирку і т.д. Приблизно половина відвідувачів приїжджає з інших країн. А наметове містечко є прототипом справжнього міста! Тут є свої пральні, поштові відділення, банкомати, безліч закладів харчування.

До речі, на сцені Sziget виступали й музиканти з України. Серед них: ДахаБраха, Onuka, ТМНК та інші.

Цього року серед уже заявлених виконавців: Arctic Monkeys, Gorillaz, Лана Дель Рей та багаааато інших. Більше інформації тут.

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Donauinselfest

Де: Відень (Австрія)

Коли: 22-24 червня

Ціна (станом на зараз): безкоштовно



Станьте одним з 3 мільйонів відвідувачів

Donauinselfest вважається найбільшим музичним фестивалем Європи під відкритим небом. Мабуть, через те, що він безкоштовний, у 2015 році організатори встановили рекорд з кількості відвідувачів. Так, за 3 дні в одній локації було зібрано 3,3 млн відвідувачів! Досягнення зафіксоване у Книзі рекордів Гіннеса.

За 3 дні фестивалю звучить близько 600 годин музики. На 11 сценах відбувається близько 2 тисяч виступів. Глядачам пропонують також безліч інших розваг.

Фестиваль славиться музикою на усі смаки. Але будьте готові й до публіки "на усі смаки". Чого чекати від цьогорічного фесту – читайте тут.

Open Air

Де: Гдиня (Польща)

Коли: 4-7 липня

Ціна (станом на зараз): від 419 злотих на 4 дні фестивалю



4 дні незабутніх вражень

Сюди добратися з України буде найлегше. На масштабному фестивалі, окрім музики, на відвідувачів чекають інші культурні події: театральні вистави, покази мод, інсталяції, покази фільмів.

Фестиваль проходить на території військового аеродрому у бункерах, це дарує незабутні враження від атмосфери. Поруч є пляжі. Тож вдень є де розслабитися після нічних концертів.

Цього року вже заявлені виступи Depeche Mode, Massive Attack, Nick Cave and The Bad Seeds, Arctic Monkeys та інших. Більше тут.

Mad Cool Festival

Де: Мадрид (Іспанія)

Коли: 12-14 липня

Ціна (станом на зараз): 3 дні 150 євро, один день – 76 євро (є й інші варіанти)

Неймовірний фестиваль Mad Cool Festival збирає усіх шанувальників рок, поп та альтернативної музики! Хоча фест відбудеться лише втретє, він є одним з найпотужніших у Європі.

Цього року на сцену фестивалю вийдуть такі зірки як Queens of the Stone Age, Depeche Mode, Kasabian. Хто ще виступатиме? Дізнайся на офіційному сайті.

Триденна вечірка починатиметься з ранніх годин вечора і триватиме до самого ранку. Рай для меломанів з усього світу.

Музичні фестивалі у США

Летіти на фестиваль у США – задоволення не з дешевих. Але, якщо раптом у цей період ви буде в Штатах, просто гріх не побувати тут на фесті. Ми зібрали найкрутіші.

Summerfest

Де: Мілуокі

Коли: 27 червня – 8 липня

Ціна: все залежить від дня і часу, загалом зараз є квитки в діапазоні від 14 до 100 доларів



11 днів, 11 сцен, тонни емоцій

Фестиваль з 50-річною історією! 11 днів, 11 сцен, понад 800 виступів, понад 900 тисяч відвідувачів. Ось що чекає на меломанів з усього світу.

Summerfest – найбільший американський фестиваль. Він об’єднує чи не усі стилі музики від поп до рок, від кантрі до електронної музики. На майданчиках цього фестивалю виступають найвідоміші у всьому світі виконавці. Окрім музики, на гостей чекають театральні покази у жанрі комедії.

Фестиваль проходить на березі озера, в парку. Якщо немає грошей на готелі, проживання у парку обійдеться в 20 доларів. Детально про фестиваль на офіційному сайті.

Еlectric daisy carnival

Де: Лас-Вегас

Коли: 18-20 травня

Ціна (станом на зараз): від 355 доларів



Вражає!

Цей фестиваль відбудеться вже в кінці травня. У місті вічного свята Лас-Вегасі. Фест вже далеко не новий, вперше він відбувся у 1990-му році. Щоправда, в Лос-Анджелесі. Зараз основна частина фестивалю відбувається в Лас-Вегасі. Однак, паралельно дійство відбувається в Орландо, а також Європі, Азії і т.д.

Еlectric daisy carnival прийдеться до смаку усім любителям електронної, танцювальної музики.

Про усі дні фестивалю, а також його відгалуження в інших містах і країнах – на офіційному сайті дійства.

Electric Forest

Де: Мічиган

Коли: 21-24 червня, 28 червня – 1 липня

Ціна: все дуже залежить від типу квитків, усі типи є на офіційному сайті



Це просто диво, а не фестиваль

Не просто фестиваль, а справжнє диво. Він проходить безпосередньо в лісі, підсвіченому різнокольоровими вогнями. Неонове світло, феї, всі вечірки відбуваються вночі. Поруч прекрасна база відпочинку з озером, аква-парком, полем для гольфу. Якщо, звісно, у вас вистачить сил на денні розваги після ночі неймовірних вражень.

Як ви здогадалися, музика тут в основному електронна і jam band. Жити можна у кемпінгу. Electric Forest змінює уявлення про те, які мають бути музичні фестивалі.

Хай ваші літні фестивалі будуть сповнені драйву і пригод!