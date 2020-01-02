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      Феєрверк спричинив пожежу, яка знищила десятки тварин у зоопарку: моторошні фото та відео

      64 Читать новость на русском
      Пожежа в зоопарку в Німеччині / Фото TNN

      Понад 30 тварин, серед яких кажани, птахи й кілька рідкісних видів мавп, загинули в новорічну ніч 1 січня через пожежу. Трагедія сталася в зоопарку Крефельда на заході Німеччини одразу після півночі.

      П'ять орангутангів, дві горили, шимпанзе, золотисті левові тамарини, карликові ігрунки – всі вони загинули у вогні. Пожежникам вдалося врятували лише двох шимпанзе. Про трагедію в зоопарку Крефельда відомо з його фейсбук-сторінки.

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      Згодом речник місцевої поліції на пресконференції повідомив, що пожежу спричинив, найімовірніше, запущений в небо феєрверк або китайський ліхтарик, що впав на дах вольєра мавп.

      Зоо
      Все, що залишилося від вольєра для мавп / Фото TNN

      Дивіться відео з соцмереж масштабної пожежі в зоопарку:

      Поліція запропонувала ймовірним винуватцям добровільно зізнатися – і декілька людей дійсно прийшли та сказали, що опівночі запускали китайські ліхтарики біля зоопарку. Що, до слова, заборонено місцевим законодавством.

      На сторінці зоопарку Zoo Krefeld у фейсбуці люди опублікували фото загиблих тварин:

       

       

      Тварини
      Увечері 1 січня в зоопарку запалили свічки у пам'ять за загиблими тваринами

      Зоопарк в Крефельді щороку відвідують понад 400 тисяч людей. Загалом у ньому живуть приблизно 1000 тварин 200 видів. Вольєр для мавп працював з 1975 року.

      Настя Каменських стала п'ятим тренером на "Голосі країни 10"
      1 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Світ тварин Жертви Пожежа
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