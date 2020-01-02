Феєрверк спричинив пожежу, яка знищила десятки тварин у зоопарку: моторошні фото та відео

Понад 30 тварин, серед яких кажани, птахи й кілька рідкісних видів мавп, загинули в новорічну ніч 1 січня через пожежу. Трагедія сталася в зоопарку Крефельда на заході Німеччини одразу після півночі.

П'ять орангутангів, дві горили, шимпанзе, золотисті левові тамарини, карликові ігрунки – всі вони загинули у вогні. Пожежникам вдалося врятували лише двох шимпанзе. Про трагедію в зоопарку Крефельда відомо з його фейсбук-сторінки.

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Згодом речник місцевої поліції на пресконференції повідомив, що пожежу спричинив, найімовірніше, запущений в небо феєрверк або китайський ліхтарик, що впав на дах вольєра мавп.



Все, що залишилося від вольєра для мавп / Фото TNN

Дивіться відео з соцмереж масштабної пожежі в зоопарку:

Поліція запропонувала ймовірним винуватцям добровільно зізнатися – і декілька людей дійсно прийшли та сказали, що опівночі запускали китайські ліхтарики біля зоопарку. Що, до слова, заборонено місцевим законодавством.

На сторінці зоопарку Zoo Krefeld у фейсбуці люди опублікували фото загиблих тварин:



Увечері 1 січня в зоопарку запалили свічки у пам'ять за загиблими тваринами

Зоопарк в Крефельді щороку відвідують понад 400 тисяч людей. Загалом у ньому живуть приблизно 1000 тварин 200 видів. Вольєр для мавп працював з 1975 року.