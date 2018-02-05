Фейгін пояснив, чому Жиріновський погрожує Україні ядерними бомбами

Опальний російський політик Володимир Жиріновський насправді не є визначальним елементом у кремлівській машині, відтак він здійснює провокативні кроки, аби здатися більшим росіянином, аніж він є насправді, хоча до реальних планів Росії його заяви не мають жодного стосунку.

Таку думку висловив відомий правозахисник Марк Фейгін, передає "Обозреватель".

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Так, за його словами, навряд чи Кремль завдасть ядерного удару по Україні.

"Я не думаю, що керівництво Кремля будує хоч якісь серйозні плани. Не виключено, що в рамках загальних планів, якихось секретних завдань генштабу вони можуть розглядати можливість завдання превентивних ядерних ударів, але з таким же успіхом вони можуть розглядати такі плани і щодо Вашингтону, Берліну і бог знає кого ще. Можливо, подібний план є у американців щодо Північної Кореї", – підкреслив адвокат.

Відтак, він робить висновок, що не варто перекидати місток між Жиріновським і цими серйозними планами.

Ядерна кнопка – не у нього, і ніколи у нього не буде. Він все одно буде пугалом. Не Жиріновські визначають, що робить Кремль. Загалом Жиріновський в рамках навіть цієї пропагандистської машини – зовсім позамежний елемент. Є й інші позамежні елементи. Вони потрібні за сценарієм – щоб психи теж були,

– зауважив юрист.

На його переконання, Жиріновский такими кроками та заявами хоче показати, що є більшим слов'янином, більшим росіянином, більшим націоналістом, ніж самі росіяни, хоча насправді політик – єврей.

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"І ядерні бомби він скидає, і каже бог знає що. Але йому б уже треба бути ближчим до коріння, до землі, де поховано його батька. Йому б до тата ближче, якого він не знав. Ось туди йому треба. Людина їде цими рейками вже п'ять десятиліть. Не заважайте йому. Нехай їде. Нехай їде до могили", – підсумував Фейгін.

Нагадаємо, напередодні Володимир Жиріновський запропонував вдарити ядерною зброєю по резиденції українського президента Петра Порошенка.