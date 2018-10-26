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      Фейхоа: корисні та шкідливі властивості екзотичного фрукту

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      Фейхоа: користь і шкода екзотичного фрукту
      Фейхоа: користь і шкода екзотичного фрукту / takprosto.cc

      Хоча екзотичний фрукт фейхоа росте у Південній Америці, її також вже вирощують у Новій Зеландії, Австралії, Азербайджані та Грузії. Найбільш корисними є стиглі плоди.

      М'якуш фейхоа – соковита та солодка, на смак схожа до ананаса з яблуком і м'ятою, передає "Сегодня".

      Користь фейхоа

      Цей фрукт містить багато клітковини, яка покращує роботу травної системи та стимулює виділення шлункового соку.

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      Також її споживають для профілактики закрепів і за нестачі йоду в організмі. Фрукт нормалізує артеріальний тиск, чудово виводить поганий холестерин і допомагає позбутися здуття живота. Фейхоа нормалізує тиск і знижує ризик серцево-судинних захворювань, зокрема, гіпертензії.

      Фейхоа використовують у боротьбі проти інфекцій і для зміцнення імунітету. Деякі компоненти, що входять до складу фейхоа, є дуже корисними для нервової системи, тож є доброю профілактикою для зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера та погіршення когнітивних функцій.

      Фейхоа корисні властивості

      Фейхоа нормалізує тиск і знижує ризик хвороб серця та судин

      А ще фейхоа є корисною для вагітних – тут є елементи, необхідні для нормального формування та розвитку плода, а ще підвищується рівень гемоглобіну.

      Фейхоа допомагає мінімізувати наслідки стресів, тим самим протидіє розвитку онкологічних захворювань.

      Фрукт добре насичує та знижує апетит напади голоду. Та й калорійність фрукту є дуже низькою – лише 55 калорій на 100 грамів продукту.

      Кому не можна їсти фейхоа

      На екзотичний фрукт може бути алергічна реакція – шкірний висип, утруднення дихання, нудота тощо. Серйозних протипоказань до вживання фейхоа немає, проблеми виникають вкрай рідко.

      Кому не можна фейхоа

      Фейхоа допомагає мінімізувати наслідки стресів

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань Здорове харчування Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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