Фейхоа: корисні та шкідливі властивості екзотичного фрукту

Хоча екзотичний фрукт фейхоа росте у Південній Америці, її також вже вирощують у Новій Зеландії, Австралії, Азербайджані та Грузії. Найбільш корисними є стиглі плоди.

М'якуш фейхоа – соковита та солодка, на смак схожа до ананаса з яблуком і м'ятою, передає "Сегодня".

Користь фейхоа

Цей фрукт містить багато клітковини, яка покращує роботу травної системи та стимулює виділення шлункового соку.

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Також її споживають для профілактики закрепів і за нестачі йоду в організмі. Фрукт нормалізує артеріальний тиск, чудово виводить поганий холестерин і допомагає позбутися здуття живота. Фейхоа нормалізує тиск і знижує ризик серцево-судинних захворювань, зокрема, гіпертензії.

Фейхоа використовують у боротьбі проти інфекцій і для зміцнення імунітету. Деякі компоненти, що входять до складу фейхоа, є дуже корисними для нервової системи, тож є доброю профілактикою для зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера та погіршення когнітивних функцій.

Фейхоа нормалізує тиск і знижує ризик хвороб серця та судин

А ще фейхоа є корисною для вагітних – тут є елементи, необхідні для нормального формування та розвитку плода, а ще підвищується рівень гемоглобіну.

Фейхоа допомагає мінімізувати наслідки стресів, тим самим протидіє розвитку онкологічних захворювань.

Фрукт добре насичує та знижує апетит напади голоду. Та й калорійність фрукту є дуже низькою – лише 55 калорій на 100 грамів продукту.

Кому не можна їсти фейхоа

На екзотичний фрукт може бути алергічна реакція – шкірний висип, утруднення дихання, нудота тощо. Серйозних протипоказань до вживання фейхоа немає, проблеми виникають вкрай рідко.

Фейхоа допомагає мінімізувати наслідки стресів

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