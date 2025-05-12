Звичайна серветка, – у Макрона відреагували на російський фейк про наркотики в потязі
- Захарова звинуватила європейських лідерів у вживанні наркотиків під час поїздки до Києва; офіс Макрона відреагував.
- Єлисейський палац спростував звинувачення й закликав бути уважними до маніпуляцій.
У Росії європейських лідерів запідозрили у вживанні наркотиків під час поїздки до Києва на саміт "коаліції рішучих" 10 травня. Офіс Еммануеля Макрона вже відреагував на звинувачення.
Черговий фейк поширюють "вороги Франції" як за кордоном, так і всередині країни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост у Х Єлисейського палацу.
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У Франції спростували фейк Росії
Представниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила європейських лідерів у вживанні наркотиків. Вона опублікувала відео з президентом Франції, прем'єром-міністром Великої Британії та канцлером Німеччини в потягу.
На кадрах Еммануель Макрон нібито поспіхом прибирає підозрілий "білий пакетик", а Фрідріх Мерц тримає "скляний предмет". За словами Захарової, політики вживали наркотичні речовини й забули заховати "докази".
Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить так далеко, що звичайна серветка виглядає як наркотики,
– написали в Єлисейському палаці.
Окрім того, у французького президента закликали залишатися уважними до маніпуляцій.
Нагадаємо, європейські лідери відвідали Україну, аби "висловити солідарність проти варварського й незаконного повномасштабного вторгнення Росії". В Укрзалізниці раніше поділилися кадрами подорожі іноземних політиків.