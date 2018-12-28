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      Фейки против фактов: почему в мире все чаще голосуют за популистов и торговцев неврозами

      Грані правди 56 Читать новость на русском

      Мы любим повторять, что правда обязательно побеждает. А на самом деле – нет. Мы живем в эпоху битвы фактов с фейками и итог этой схватки совершенно неочевиден.

      Журналистика – молодая профессия. Она появилась 500 лет назад – после изобретения печатного станка. Впрочем, благодаря этому детищу Гуттенберга на свет появились еще протестантизм и капитализм, демократия и национализм. Но двадцать лет назад появилось изобретение, которое вновь перевернуло привычный мир.

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      Речь об интернете. В 1993 году в мире было 130 сайтов. Сегодня их несколько миллиардов. И в этой новой реальности нам еще лишь предстоит научиться жить. Появление интернета в свое время воспринималось как победа над цензурой. Как пространство общения всех со всеми. Как территория свободы, до которой неспособны дотянуться правительственные плоскогубцы.

      Но оказалось, что на смену цензуре официальной пришла цензура добровольная. Вместо пространства общения всех со всеми сеть превратилась в изолированные клубы по интересам. Интернет позволил каждому замкнуться в своем информационном пузыре. И эти пузыри почти не пересекаются друг с другом.

      Наряду с цензурой правды ослабла и цензура фейков. Каждый способен найти в сети то, что ему по душе. И неважно, насколько это соответствует реальности. Эмоции – это нефть человеческой души, кто их добыл – тот и разбогател. Факты сухи и математичны. Фейки ярки и эмоциональны. Чтобы усвоить факт нужно знать контекст. А фейк не требует от аудитории ничего – он сам под нее подстраивается.

      Тот факт, что благополучные страны Европы все чаще голосуют за популистов и торговцев неврозами, можно объяснить именно тем, что фейки продаются куда лучше, чем качественное описание реальности.

      Это ставит перед всеми новые вызовы. Возможно, у правды действительно плохой маркетинг. Возможно, нам просто предстоит научиться продавать факты. Возможно, нужно думать о том, в какую упаковку заворачивать товар. Иначе есть риск остаться на рынке с качественным продуктом, который будет проигрывать битву за массового потребителя. Того самого, который обладает всей полнотой избирательных прав. Того самого, который определяет будущее своей страны не в меньшей степени, чем университетская профессура.

      Крупные СМИ в развитых странах уже давно пытаются искать ответ на новые вызовы. Делают интерактивное, создают игровое, экспериментируют с форматами. Создают разный контент для разных платформ. Работают с "упаковкой" и не чураются слова "маркетинг". И даже это не страхует развитые страны от появления дональдов трампов и голосования за брекзит.

      Интернет не просто стал средой коммуникации. Он стал средой, которая уничтожила диктат нормы. Сеть позволила носителям любых убеждений и предрассудков находить единомышленников. Объединяться в клубы по интересам. Формулировать запрос и получать на него предложение. В том числе и политическое.

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      Мы живем в эпоху, когда знанию противостоят эмоции. И эта битва точно так же ведется в СМИ. Кто победит – совершенно не ясно. Ясно лишь то, что скучно не будет. К счастью. И к сожалению.

      Автор: Павло Казарін
      Теги: Інтернет Новини США Відеоблоги Європа Грані правди
      Джерело: 24 канал
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