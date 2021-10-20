Фейкове замінування в Одесі: поліція затримала підозрювану

Поліція затримала 44-річну жінку, яка повідомила про фейкове замінування заводу на Косовській в Одесі. Поліцейські працювали на місці кілька годин, але вибухівки так і не знайшли. Згодом правоохоронці встановили особу заявниці та відшукали її. Свої дії жінка пояснити не змогла.

Від роботи на час перевірки підприємства були відлучені близько тисячі працівників. Про фейкове замінування повідомили 19 вересня.

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Жінка не змогла пояснити свої дій

До поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування заводу на Косівській. Кілька годин на місці події інформацію перевіряли слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники. Від роботи були усунули близько тисячі співробітників підприємства.

За час кількагодинних обшуків спецслужби вибухівок не знайшли. Згодом поліція почала розслідувати неправдивий факт про мінування. Виявилось, що причетною є місцева жителька. Правоохоронці знайшли жінку й допитали її. Проте вона причини свого вчинку не назвала.

В одеситки вилучили телефон, з якого вона надала фейкову інформацію. До того ж жінку відправили до ізолятора. Зловмисниці може загрожувати від 2 до 6 років позбавлення волі.

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