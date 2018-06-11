Фейкові мінування у Львові організовані у Росії, – СБУ

Працівники Служби безпеки України заявляють, що хвиля масових неправдивих заяв про "мінування" торгових та бізнес центрів у Львові організовувалась з Росії.

Про це повідомляє "Львівський портал" з посиланням на начальника УСБУ у Львівській області Олександра Ткачука.

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В ході апаратної наради у Львівські ОДА Ткачук заявив, що спершу повідомлення про замінування надходили з електронних адрес зареєстрованих на анонімних серверах у Росії.

"Враховуючи, що всі ці повідомлення генерувалися практично роботом, було прийнято рішення про блокування цих серверів", – зауважив Олександр Ткачук.

Начальника УСБУ у Львівській області повідомив, що згодом фейкові заяви про замінування почали надходити з електронної адреси міжнародного сервера.

Ткачук пояснив, що цього разу заблокувати міжнародного провайдера електронної пошти було неможливо, проте спільними зусиллями було встановлено, що ІР-адреса користувача, який створив і використовував цю електронну пошту зареєстрована в місті Омськ на території Російської Федерації.

Зараз ми пропрацьовуємо і визначаємо, наскільки доречно щоразу реагувати на повідомлення, які надходять по три рази в день, і при цьому "мінують" одні й ті ж торгові чи бізнес центри. Але, звичайно, ми зобов’язані на це реагувати,

– зауважив він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 червня, до поліції надійшла інформація від співробітників гарячої лінії міста про те, що о 10:28 вони отримали електронного листа з повідомленням про "замінування" дев'ятьох будівель бізнес-центрів.



Додамо, у четвер, 7 червня, до поліції Харкова вкотре за три дні надійшло анонімне повідомлення про закладення вибухівки у п'ятьох бізнес-центрах.