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Фейкові Samsung Galaxy Note9 з'явилися раніше оригінальних смартфонів

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Фейкові Samsung Galaxy Note9 з'явилися раніше оригінальних смартфонів
Фейкові Samsung Galaxy Note9 з'явилися раніше оригінальних смартфонів / 4pda.ru

Компанія Samsung ще офіційно не представила новий флагман Galaxy Note9, проте цей факт не завадив іншим компаніям налагодити виробництво його клонів. В мережі вже з’явилися фотографії підробних версій майбутньої новинки. Втім, уважні користувачі одразу помітять відмінності копії від оригіналу.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Фейковий Galaxy Note9 дуже схожий на той, що помітили на нещодавніх витоках: сканер відбитків пальців розташований під подвійною камерою, а призначений для користувача інтерфейс в точності копіює Samsung Experience. Але якщо включити пристрій, то спливає головна відмінність від оригіналу – значні рамки навколо дисплея.

Китайські виробники вже випустили підробні Samsung Galaxy Note9 Китайські виробники вже випустили підробні Samsung Galaxy Note9
Китайські виробники вже випустили підробні Samsung Galaxy Note9

Варто зазначити, що офіційна презентація Galaxy Note9 відбудеться 9 серпня.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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