Фейкові Samsung Galaxy Note9 з'явилися раніше оригінальних смартфонів

Компанія Samsung ще офіційно не представила новий флагман Galaxy Note9, проте цей факт не завадив іншим компаніям налагодити виробництво його клонів. В мережі вже з’явилися фотографії підробних версій майбутньої новинки. Втім, уважні користувачі одразу помітять відмінності копії від оригіналу.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Фейковий Galaxy Note9 дуже схожий на той, що помітили на нещодавніх витоках: сканер відбитків пальців розташований під подвійною камерою, а призначений для користувача інтерфейс в точності копіює Samsung Experience. Але якщо включити пристрій, то спливає головна відмінність від оригіналу – значні рамки навколо дисплея.



Китайські виробники вже випустили підробні Samsung Galaxy Note9

Варто зазначити, що офіційна презентація Galaxy Note9 відбудеться 9 серпня.

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