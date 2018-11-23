ФФУ довічно дискваліфікувала футболіста за матчі в так званій "ДНР"

Колишньому форварду "Каховки" Сергію Козаченку довічно заборонили грати у футбол в Україні.

Читайте також: Скандал навколо "Олімпіка": працівника клубу підозрюють у матчах "чемпіонату "ДНР"

Відповідне рішення прийняв Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України, інформує "Мост".

Сергія Козаченка усунули від футболу через те, що у 2016-2017 роках він грав за "Оплот Донбасу", який виступав у чемпіонатах Ростовської області й так званої "ДНР".

Читайте також: "Олімпік" відреагував на скандал навколо участі його працівника у "чемпіонаті ДНР"



Фото: most.ks.ua

Нагадаємо, що шестеро гравців із системи "Олімпіка" дискваліфіковано довічно від футболу.