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      ФФУ довічно дискваліфікувала футболіста за матчі в так званій "ДНР"

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      Сергія Козаченка довічно дискваліфікували
      Сергія Козаченка довічно дискваліфікували / Апостроф

      Колишньому форварду "Каховки" Сергію Козаченку довічно заборонили грати у футбол в Україні.

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      Відповідне рішення прийняв Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України, інформує "Мост".

      Сергія Козаченка усунули від футболу через те, що у 2016-2017 роках він грав за "Оплот Донбасу", який виступав у чемпіонатах Ростовської області й так званої "ДНР".

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      Фото: most.ks.ua

      Нагадаємо, що шестеро гравців із системи "Олімпіка" дискваліфіковано довічно від футболу.

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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