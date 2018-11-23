ФФУ довічно дискваліфікувала футболіста за матчі в так званій "ДНР"
Колишньому форварду "Каховки" Сергію Козаченку довічно заборонили грати у футбол в Україні.
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Відповідне рішення прийняв Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України, інформує "Мост".
Сергія Козаченка усунули від футболу через те, що у 2016-2017 роках він грав за "Оплот Донбасу", який виступав у чемпіонатах Ростовської області й так званої "ДНР".
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Фото: most.ks.ua
Нагадаємо, що шестеро гравців із системи "Олімпіка" дискваліфіковано довічно від футболу.
Джерело: 24 Канал
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