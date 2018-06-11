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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

ФФУ розслідує участь українських футболістів у сепаратистському "Кубку світу"

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Клуб "Закарпаття", який взяв участь у сепаратистському "Кубку світу"
Клуб "Закарпаття", який взяв участь у сепаратистському "Кубку світу"

Федерація футболу України розпочала розслідування відносно футболістів, які брали участь у так званому "Кубку світу" під егідою ConIFA (Конфедерація незалежних футбольних асоціацій). На цих гравців очікує дискваліфікація.

Нагадаємо, мова йде про так званий "Кубок світу", участь в яких беруть представники невизнаних республік. З України в цьому турнірі взяло участь одразу три команди. Окрім представників російських окупантів "ДНР" та "ЛНР", серед учасників була команда "Kárpátaljai" ("Закарпатття"), яка представляла угорців Закарпаття. 

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Після цього діями цих футболістів зацікавилися в ФФУ. І їх участь у цьому турнірі буде розглянута дисциплінарними органами Федерації футболу України.

"За підсумками такого розгляду проти цих футболістів будуть застосовані санкції, зокрема – дискваліфікація, після якої гравці не зможуть заявлятися до участі ні в аматорських, ні у професіональних турнірах, які проходять на території України під егідою ФФУ", – йдеться в заяві на сайті ФФУ. 

Окрім того, у Федерації закликали правоохоронні органи України "звернути увагу на факт участі зазначених гравців у змаганнях, організованих ConIFA, та перевірити їхні дії на предмет пропаганди сепаратизму та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України".

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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