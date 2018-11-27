ФФУ скасувала нагородження найкращих гравців року через воєнний стан

Урочиста церемонія нагородження найкращих гравців року "Футбольні зірки України-2018" була скасована Федерацією футболу України.

Причина перенесення церемонії пов'язана з введенням воєнного стану в 10 областях України.

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Зазначається, що замість 4 грудня, як було заплановано, вручення футбольних нагород найкращим футболістам та функціонерам за підсумками 2018 року відбудеться на початку весняної частини сезону.

Раніше стало відомо, чи будуть в Україні обмежувати проведення футбольний матчів через введення воєнного стану.

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