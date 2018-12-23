ФФУ випустила мега-крутий календар з футболістами збірної України: фото

Федерація футболу України випустила календар на 2019 рік з гравцями збірної України.

На сторінки календаря потрапили Андрій П'ятов, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв, Ярослав Ракицький, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко, Марлос і Олександр Зінченко.

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ФФУ випустила календар із гравцями збірної України

Всі футболісти були гравцями основної обойми національної збірної в 2018 році.

Варто зазначити, що вартість такого календаря – 100 гривень.

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