ФФУ випустила мега-крутий календар з футболістами збірної України: фото
Федерація футболу України випустила календар на 2019 рік з гравцями збірної України.
На сторінки календаря потрапили Андрій П'ятов, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв, Ярослав Ракицький, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко, Марлос і Олександр Зінченко.
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ФФУ випустила календар із гравцями збірної України
Всі футболісти були гравцями основної обойми національної збірної в 2018 році.
Варто зазначити, що вартість такого календаря – 100 гривень.
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Джерело: 24 Канал
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