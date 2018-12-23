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      ФФУ випустила мега-крутий календар з футболістами збірної України: фото

      129 Читать новость на русском
      Збірна України з футболу
      Збірна України з футболу

      Федерація футболу України випустила календар на 2019 рік з гравцями збірної України.

      На сторінки календаря потрапили Андрій П'ятов, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв, Ярослав Ракицький, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко, Марлос і Олександр Зінченко.

      Читайте також: Збірна України завершила 2018 рік на 28 місці в рейтингу ФІФА

      Календар збірної України з футболу
      ФФУ випустила календар із гравцями збірної України

      Всі футболісти були гравцями основної обойми національної збірної в 2018 році.

      Варто зазначити, що вартість такого календаря – 100 гривень.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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