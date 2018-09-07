FIFA 19: EA Sports представила новий промо-ролик гри, в якому знявся Зінченко

Студії Electronic Arts опублікувала відеоролик, в якому натякнула, що в грі FIFA 19 геймерів чекають зміни в рейтингах футболістів. Відзначимо, що реліз гри відбудеться вже 28 вересня і фанатів чекає багато нововведень.

Відео опублікували на офіційній сторінці EA Sports в You-Tube.

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Уже зовсім скоро любителі футболу зможуть зіграти за бажану команду і гравця в новій версії симулятора FIFA 19. В новому відео від EA Sports футболісти зі всього світу не дуже задоволені своїм рейтингом, який у них зараз. Кожен гравець вимагає, аби в наступній FIFA він був набагато вищим, порівняно з минулим роком.

Промо-ролик FIFA 19 – дивіться відео

Наприклад, новачок туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду зовсім вимагає, щоб його рейтинг був 100, а футболіст англійського "Манчестер Сіті" Кевін де Брюйне навіть виступив зі зверненням перед журналістами. До речі, в ролику з'явився і футболіст збірної України Олександр Зінченко. Гравець освоюється в чемпіонаті Англії, і попросив собі рейтинг 89, але перукар неправильно зрозумів українця і виголив цю цифру йому на потилиці.

Окрім того, в FIFA 19 повинен з’явитися новий режим – "Футбольний матч на виживання". Режим виживання в майбутній FIFA 19 – безсердечна пастка і жорстокий жарт. Кожного разу, коли команда забиває гол, з неї зникає один учасник – система буквально карає геймерів за те, що вони добре грають в футбол. Щоб здобути перемогу, необхідно відправити у ворота супротивників п'ять м'ячів. Також EA Sports ще кілька цікавих нововведень, таких як видалення рефері з поля.

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Реліз гри відбудеться вже 28 вересня на Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 та Xbox One.

Трейлер гри FIFA 19 – дивіться відео

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