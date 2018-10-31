ФІФА хоче збільшити кількість учасників Чемпіонату світу 2022 в Катарі

У ФІФА розглядають варіант, що вже на Чемпіонаті світу з футболу, який у 2022 році прийме Катар, виступало 48 збірних. Поки, за попередніми планами, збірних має бути 32.

Відповідну інформацію озвучив президент ФІФА Джанні Інфантіно. Він нагадав, що вже у 2026 році на чемпіонаті світу, який приме одразу три країни – Мексика, США та Канада, буде 48 команд.

"Ми збільшили число команд у фінальній стадії чемпіонату світу з 32 до 48. Це нововведення набуде чинності в 2026 році. Чи станеться це у 2022-му? Ми розглядаємо такий варіант. Якщо це можливо втілити, то чому б і ні", – заявив Інфантіно.

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При цьому він додав, що така тема вже обговорюється з організаторами ЧС-2022 в Катарі.

Варто зазначити, що збільшення кількості команд призведе і до зміни формату самого турніру – кількості збірних у групах і самих груп, правила виходу у плей-оф тощо.