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      ФІФА може покарати Росію через участь клубів у турнірі в окупованому Криму

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      ФІФА може покарати Росію через участь клубів у турнірі в окупованому Криму

      Російський футбольний союз може очікувати покарання зі сторони ФІФА. Все через участь двох російських клубів у турнірі, який проводився в окупованому Криму.

      У 2017 році саратовський "Сокіл" та махачкалінський "Анжи-2" прийняли участь у так званому зимовому кубку Криму з футболу. Всі матчі відбувалися на території окупованого півострова.

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      За даними Телеграм-каналу "Мутко против", у РФС підтвердили отримання офіційного повідомлення щодо розслідування цієї ситуації.

      "У міжнародній федерації футболу впевнені, що участь двох російських клубів в кримському турнірі було погоджено футбольним союзом. І якщо ФІФА зможе це довести, то РФС чекають санкції і дуже серйозні", – йдеться в повідомленні "Мутко против".

       

      Теги: Футбол Спорт Новини Росії ФІФА Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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