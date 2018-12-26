ФІФА може покарати Росію через участь клубів у турнірі в окупованому Криму

Російський футбольний союз може очікувати покарання зі сторони ФІФА. Все через участь двох російських клубів у турнірі, який проводився в окупованому Криму.

У 2017 році саратовський "Сокіл" та махачкалінський "Анжи-2" прийняли участь у так званому зимовому кубку Криму з футболу. Всі матчі відбувалися на території окупованого півострова.

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За даними Телеграм-каналу "Мутко против", у РФС підтвердили отримання офіційного повідомлення щодо розслідування цієї ситуації.

"У міжнародній федерації футболу впевнені, що участь двох російських клубів в кримському турнірі було погоджено футбольним союзом. І якщо ФІФА зможе це довести, то РФС чекають санкції і дуже серйозні", – йдеться в повідомленні "Мутко против".