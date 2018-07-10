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FIFA нагадали, як "Слава Україні" кажуть світові політики

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Для FIFA зробили добірку як "Слава Україні" кажуть світові політики
Для FIFA зробили добірку як "Слава Україні" кажуть світові політики / Скріншот

У соціальній мережі Facebook в один відеоролик зібрали заяви світових лідерів та дипломатичних відомств, де використано вітання "Слава Україні", після покарання FIFA хорватських футболістів Домагоя Віду і Огнена Вукоєвича.

Відео з'явилося на сторінці експерта з питань інформаційних технологій і керівного партнера комунікаційної компанії PlusOne Максима Саваневського.

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У відеоролику зібрані виступи прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який у своїй промові говорить “Слава Україні”. Також цією фразою вітали Україну й екс-держсекретар США Джон Керрі, і президент Литви Даля Грібаускайте.

Також вітання "Слава Україні" використовували міністерства закордонних справ Німеччини, Естонії, посольство США в Україні, а також президент України Петро Порошенко, зокрема, під час виступу в американському Конгресі.

Дивіться відео: Слава Україні!

Нагадаємо, екс-гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвич (входив до тренерського штабу збірної Хорватії) та Домагой Віда (зараз грає за збірну Хорватії) після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії виклали в Instagram відео, на якому лунають вигуки"Слава Україні!" та "Це перемога за "Динамо" та Україну".

Після цього, члена тренерського штабу збірної Хорватії Огнєна Вукоєвіча було звільнено з посади та відраховано з делегації у Росії. Окрім того, за "неспортивну поведінку" дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував екс-футболіста київського "Динамо" на 15 тисяч швейцарських франків (це приблизно 15 тисяч доларів США).

Теги: Новини України Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Скандал
Джерело: 24 Канал
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