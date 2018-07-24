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ФІФА назвала претендентів на звання найкращого гравця року: є сенсація

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Рафаель Варан виграв цього сезону лігу Чемпіонів та Чемпіонат світу
Рафаель Варан виграв цього сезону лігу Чемпіонів та Чемпіонат світу

ФІФА опублікувала імена десяти гравців, які претендують на звання найкращого за підсумками сезону 2017-2018. Без сенсації не обійшлося.

Так, цього разу поза топ-10 залишився форвард збірної Бразилії та французького ПСЖ Неймар, який торік зайняв третє місце.

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Зате серед претендентів є єдиний гравець, який минулого сезону виграв і Лігу Чемпіонів, і Чемпіонат світу. Мова йде про захисника "Реалу" та збірної Франції Рафаеля Варана.

Загалом перелік претендентів виглядає наступним чином:

Еден Азар (Челсі, збірна Бельгії)

Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті, збірна Бельгії)

Рафаель Варан (Реал, збірна Франції)

Антуан Грізманн (Атлетіко, збірна Франції)

Гаррі Кейн (Тоттенхем, збірна Англії)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ, збірна Франції)

Ліонель Мессі (Барселона, збірна Аргентини)

Лука Модріч (Реал, збірна Хорватії)

Кріштіану Роналду (Реал*, збірна Португалії)

Мохамед Салах (Ліверпуль, збірна Єгипту)

*Варто зауважити, що до уваги беруться результати з 3 липня 2017 року до 15 липня 2018 року.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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