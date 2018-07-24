ФІФА назвала претендентів на звання найкращого гравця року: є сенсація

ФІФА опублікувала імена десяти гравців, які претендують на звання найкращого за підсумками сезону 2017-2018. Без сенсації не обійшлося.

Так, цього разу поза топ-10 залишився форвард збірної Бразилії та французького ПСЖ Неймар, який торік зайняв третє місце.

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Зате серед претендентів є єдиний гравець, який минулого сезону виграв і Лігу Чемпіонів, і Чемпіонат світу. Мова йде про захисника "Реалу" та збірної Франції Рафаеля Варана.

Загалом перелік претендентів виглядає наступним чином:

Еден Азар (Челсі, збірна Бельгії)

Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті, збірна Бельгії)

Рафаель Варан (Реал, збірна Франції)

Антуан Грізманн (Атлетіко, збірна Франції)

Гаррі Кейн (Тоттенхем, збірна Англії)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ, збірна Франції)

Ліонель Мессі (Барселона, збірна Аргентини)

Лука Модріч (Реал, збірна Хорватії)

Кріштіану Роналду (Реал*, збірна Португалії)

Мохамед Салах (Ліверпуль, збірна Єгипту)

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Player 2018:

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/bqt8tDWY8d — FIFA.com (@FIFAcom) 24 липня 2018 р.

*Варто зауважити, що до уваги беруться результати з 3 липня 2017 року до 15 липня 2018 року.