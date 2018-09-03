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ФІФА назвало претендентів на звання найкращого гравця року у світі: імена

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Модріч, Роналду та Салах претендують на звання найкращого гравця року
Модріч, Роналду та Салах претендують на звання найкращого гравця року

На сайті ФІФА оприлюднено імена трьох гравців, які поборються за звання найкращого гравця світу. Всі троє зіграли у фіналі Ліги чемпіонів у Києві. А один з них – у фіналі чемпіонату світу 2018 року.

У трійку претендентів потрапили потругалець Кріштіану Роналду, єгиптянин Мохамед Салах та хорват Лука Модріч. Останній, до речі, став гравцем року за версією УЄФА, найкращим гравцем Чемпіонату світу та допоміг "Реалу" виграти Лігу чемпіонів, а збірній Хорватії дійти до фіналу на Мундіалі.

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Щодо Роналду, то експерти відзначили, що гравець виграв лігу чемпіонів з "Реалом", став найкращим бомбардиром турніру з 15-а голами, а також виграв клубний чемпіонат світу.

Салах у списку за те, що вивів "Ліверпуль" у фінал Ліги чемпіонів, а також забив 32 голи у Англійській прем'єр-лізі, встановивши новий рекорд.

ФІФА оголосить найкращого гравця 2018 року на церемонії в Лондоні 24 вересня. До уваги беруться виступи футболістів на рівні збірних і клубів з 3 липня 2017-го по 15 липня 2018-го.

У 2016-му і 2017-му роках нагороду отримував Кріштіану Роналду, який випереджав Мессі, Грізманна і Неймара.

Теги: Футбол Спорт ФІФА Кріштіану Роналду
Джерело: 24 Канал
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