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ФІФА оштрафувала Вукоєвіча за відео зі "Слава Україні"

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ФІФА оштрафувала Вукоєвіча на 15 тисяч доларів
ФІФА оштрафувала Вукоєвіча на 15 тисяч доларів / 24 Канал

За "неспортивну поведінку" дисциплінарний комітет Міжнародної федерації футболу оштрафував помічника тренера національної збірної Хорватії Огнєна Вукоєвіча.

7 липня після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення.

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У ньому пролунали слова "Слава Україні!" від Домагоя та слова, що "це перемога за "Динамо" та Україну" від Огнєна. Вукоєвіч опублікував цей запис на своїй сторінці в Instagram.

Такі слова викликали неабияке обурення росіян. Вигук "Слава Україні" почали називати ледь не націоналістичним та ультраправим і поскаржились через це у ФІФА.

Вукоєвіча через скандал усунули з посади помічника тренера збірної Хорватії.

За "неспортивну поведінку" дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував екс-футболіста київського "Динамо" на 15 тисяч швейцарських франків (це приблизно 15 тисяч доларів США).

Як інформує прес-служба Хорватського футбольного союзу ухвалюючи це рішення, комітет ФІФА звернув увагу на те, що помічник тренера і Федерація футболу Хорватії вибачилися за інцидент.

До слова, захисник збірної Хорватії Домагой Віда, який вигукнув "Слава Україні" на відео Вукоєвіча, записав іще одне відео з вітаннями у Київ та знову кричав "Слава Україні".

Теги: Хорватія Чемпіонат світу з футболу - 2018 Скандал Штрафи ФІФА Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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