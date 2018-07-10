ФІФА вирішило повторно розглянути інцидент з Відою за вигук "Слава Україні!"

Після того, як було опубліковано ще одне відео із захисником збірної Хорватії Домагоєм Відою, де він знову вітається привітанням "Слава Україні!", ФІФА вирішило ще раз розглянути справу проти нього.

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!". Після цього ФІФА винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку".

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Вже після цього було опубліковано ще одне відео з Домагоєм Відою, де він знову передає вітання Києву (гравець провів 5 років у київському "Динамо") і використовує гасло "Слава Україні!". Тепер ФІФА знову розгляне інцидент з Відою. Цьому разу йому може загрожувати штраф, а також дискваліфікація на два матчі.