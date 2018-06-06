ФІФА заборонила низці російських артистів виступати на концертах у межах ЧС-2018

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила брати участь у концертній програмі у фан-зонах Чемпіонату світу з футболу всім російським артистам, які виступали в анексованому Криму та на окупованому Донбасі.

Про це повідомляє Telegram-канал MASH із посиланням на лист від ФІФА, який отримала російська музикантка Юлія Чичеріна. До слова, артистка неодноразово виступала на окупованому Донбасі та є затятою фанаткою проросійських бойовиків.

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Чичеріна отримала лист про заборону виступів під час ЧС-2018

Водночас Telegram-канал "Спорт и сплетни" сповістив, що ця заборона стосується всіх артистів, які "засвітилися" в анексованому Криму та на окупованих територіях Донеччини і Луганщини.