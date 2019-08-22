Фігурант справи про вбивство Гандзюк вже вдруге не з'явився у суді

У Приморському районному суді Одеси перенесли судове засідання у справі убивства Катерини Гандзюк. А все тому, що не з'явився Ігор Павловський – фігурант справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка померла 4 листопада. Нагадаємо, що це вже вдруге обвинувачений саботує засідання. Перше відбулося й одразу закінчилося 16 серпня.

На судове засідання не з'явився й адвокат Павловського. Причина і досі не відома.

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Хто такий Ігор Павловський

Це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Активісти називають Павловського причетним до вбивства херсонської активістки та співробітниці Херсонської міськради Катерини Гандзюк. За версією слідства, його обвинувачують у приховуванні тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Хоча раніше його підозрювали у співучасті у вбивстві активістки. Із СІЗО, де він перебував деякий час, його випустили через "жахливий стан здоров'я".



Ігор Павловський – фігурант справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк

Однак прокуратура уклала з ним угоду і змінила обвинувачення. Це відбулося без згоди рідних Катерини. Ба більше, батько активістки Катерини Гандзюк вважає, що справу навмисно затягують, аби потім просто закрити її. Наступне засідання має відбутися 3 жовтня.

Все йде до того часу, поки це все не набридне. Вже перестають приходити журналісти та активісти. А в решті решт відбувається таємне засідання, де все вирішиться,

– обурився батько загиблої Віктор Гандзюк.

Відповідь адвокатки та батька щодо саботажу справи – дивіться відео

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк

• 31 липня 2018 року громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою у дворі власного будинку. Жінка зазнала 30% опіків тіла, її прооперували. Лікарі боролися за життя активістки, однак згодом – 4 листопада – від отриманих опіків вона померла в лікарні.

• Друзі та рідні активістки весь цей час влаштовують акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" та вимагають винести справедливі вироки вбивцям жінки. Вони навіть склали хроніку подій справи про вбивство Катерини.

Хроніка подій справи про вбивство Катерини Гандзюк

• Наразі справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання. Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть.



• Водночас, адвокати вважають причетними до вбивства Каті: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

Дивіться відео 24 каналу про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк: