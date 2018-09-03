Фігурант справи про вбивство журналіста Веремія Чемес пішов на угоду зі слідством

Обвинувачений у викраденні та катуванні активістів Євромайдану Сергій Чемес погодився на угоду зі слідством.

За статтями про викрадення та катування євромайданівців, перешкоджання мирним зібранням та хуліганство йому загрожувало до 10 років позбавлення волі.

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Після того, як Сергій Чемес уклав угоду зі слідством про визнання провини за всіма статтями, його засудили до 3 років і 3 місяців позбавлення волі.

Відповідне рішення ухвалив Дарницький районний суд Києва на засіданні 3 вересня.

По Чемесу оголошено вирок: 3 роки і 3 місяці реального ув'язнення. Але враховується його перебування під вартою з 9 березня 2017 року. Надалі Сергій Чемес буде співпрацювати зі слідством і давати свідчення проти Крисіна, Бялая та інших фігурантів,

– написала у Facebook вдова вбитого журналіста В'ячеслава Веремія Світлана Кирилаш.

Сергій Чемес був одним з "тітушок", причетний до вбиства журналіста газети "Вести" В’ячеслава Веремія під час Майдану в 2014 році.

Координатором "тітушок" був Юрій Крисін. 13 червня суд змінив йому умовний термін на тримання під вартою терміном на 5 років.