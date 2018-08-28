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Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" запроторять із Сімферополя у Ростов-на-Дону, – адвокат

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Кримчан етапують до Росії
Кримчан етапують до Росії / Фото з вільних джерел

Фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Узеира і Теймура Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Рустема Ісмаїлова і Еміля Джемаденова найближчим часом перевезуть в СІЗО російського Ростов-на-Дону.

Про це розповів адвокат Еміль Курбедінов, повідомляє кореспондент Крим.Реаліі.

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За словами Курбедінова, обвинувачені та їхні адвокати остаточно ознайомилися з матеріалами кримінальної справи. Незабаром його передадуть в Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону для розгляду по суті.

Сімферопольські хлопці готуються на етап в Ростов, де почнеться процес у їхній справі. Ознайомлення з матеріалами справи закінчено. У звинувачення все та ж схема: ті ж експерти, таємна зйомка і засекречені свідки,
сказав Курбедінов.

Нагадаємо, 10 серпня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму  продовжив арешт фігурантам сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Теймуру Абдулаєву, Емілю Джемаденову, Рустема Ісмайлову, Узеира Абдулаєву на два місяці. Напередодні суд в Криму залишив під арештом ще одного фігуранта цієї "справи"  Айдера Саледінова.

Що таке "справа Хізб ут-Тахрір"? 2 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. В результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір": Рустема Ісмаїлова, Узеира Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши в список об'єднань, названих "терористичними".

Захисники заарештованих і засуджених по "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами  переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави, що окуповує.

Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі заручники Новини Криму
Джерело: 24 канал
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