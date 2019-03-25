Фіктивні тендери і розкрадання 87 мільйонів гривень у Запоріжжі: нові деталі гучної справи

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів кримінальної справи про "фіктивні тендери" у Запоріжжі. Підозру в розкраданні 87 мільйонів гривень заступнику облради та заступнику голови міста Запоріжжя оголосили ще у грудні 2017 року.

Прокуратура затвердила обвинувачення запорізьким чиновникам, підозрюваним у незаконному збагаченні через фіктивні тендери. Про це розповіли начальник управління прокуратури області Іван Тарасов та прес-служба прокуратури Харківської області.

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Кого підозрюють у розкраданні 87 мільйонів гривень?

Серед підозрюваних – заступник голови Запорізької обласної ради Владислав Марченко, його рідний брат Марк та заступник Запорізького міського голови Анатолій Пустоваров. Їх звинувачують у злочинній змові, вчиненій з метою заволодіння коштами в особливо великих розмірах.



Владислав Марченко – заступник голови Запорізької обласної ради з 15 грудня 2015 року

Є й четвертий фігурант – директор одного з комунальних підприємств Мелітополя. Його суд вже визнав винним та зобов'язав відшкодувати завдані державі збитки.



Марк Марченко – брат чиновника, генеральний директор інвестиційної компанії INFOTEK

Як крали гроші в держави підозрювані, на думку прокурорів?

Вони розробили схему розкрадання грошей з державного бюджету.

У 2017 році 10 тендерів, організованих через ProZorro щодо ремонту та реконструкції парку відпочинку в Мелітополі, спортивних майданчиків та ліцею у Запоріжжі. Насправді ж тендерів не було. Зловмисники не допускали до конкурсу непотрібних учасників, і таким чином державне замовлення віддавали підконтрольними фірмам, які мають ознаки фіктивності.

Після "тендерів" укладали документи про виконану роботу, якої, звісно, не було насправді виконано. І за цю роботу фірми-прокладки отримували оплату від держави. Перевести їх в готівку через інші фірми-прокладки вже було лише справою часу.



Анатолій Пустоваров – заступник голови міста Запоріжжя та фігурант скандальної справи

Що відомо про справу розкрадання 87 мільйонів гривень у Запоріжжі?

20 та 21 грудня 2017 року – правоохоронці провели обшуки в будівлях органів влади Запорізької області і в помешканнях фігурантів провадження, вилучили печатки різних підприємств, документацію щодо фіктивних тендерів, гроші.

21 грудня підозрюваним чиновникам вручили підозру у розкраданні значної суми грошей з державного бюджету. Загалом збитки країни оцінили правоохоронці у 87 мільйонів гривень.

23 грудня відбувався суд щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Суд присудив Марченку домашній арешт, вимоги прокуратури призначити заставу у 87 мільйонів гривень залишив без уваги.

28 грудня суд відхилив клопотання прокуратури і залишив Владислава Марченка на посаді заступника голови обласної ради Запорізької області. Того ж дня прокурори оголосили підозру в цій же справі заступнику голови Запоріжжя Анатолію Пустоварову.

29 грудня Пустоваров вийшов під заставу у 1,5 мільйона гривень, а згодом повернувся до виконання обов'язків на роботі.

У травні 2018 року суд зняв з Марченків домашній арешт.

І от більш як через рік прокурори таки передали справу до суду для розгляду по суті. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожуватиме до 12 років позбавлення волі.