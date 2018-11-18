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      "Філадельфія" зробила неймовірний камбек, закинувши чотири шайби за шість хвилин: відео

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      Матч "Філадельфії" проти "Тампи-Бей"
      Матч "Філадельфії" проти "Тампи-Бей" / twitter Philadelphia Flyers

      У НХЛ у суботу, 17 листопада, відбувся матч між "Філадельфією" та "Тампа-Бей". Господарі зуміли відігратися після 1:5, закинувши чотири шайби за шість хвилин.

      При цьому у першому періоді жодна з команд так і не змогла закинути бодай одну шайбу. Відкрити рахунок у матчі вдалося Ерні лише у другому періоді, коли "Тампа-Бей" перебувала у більшості.

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      У третьому періоді на 9-ій хвилині рахунок вже був 1:5. Свій шалений камбек "Філадельфія" розпочала на 10-ій хвилині з шайби Конекні у більшості. Згодом він закине ще одну. Між його шайбами буде точний кидок Кутюрьє, а на 16-ій хвилині Сіммондс зрівняє рахунок. Рахунок стане 5:5, а між першою шайбою Конекні та кидком Сіммондса минуло лише 6:04 хвилини.

      Попри таку героїчну гру, "Філадельфія" програла цей матч. На другій хвилині овертайму 21-літній Сіреллі приніс перемогу "Тампа-бей" 5:6 (ОТ).

      Відеоогляд матчу "Філадельфія" – "Тампа-Бей"

       

      Теги: Хокей Спорт
      Джерело: 24 Канал
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