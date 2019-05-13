Церква розділилася, – Філарет про конфлікт з Епіфанієм

Почесний патріарх новоствореної Православної церкви України Філарет допустив розкол православ'я і стверджує, що уповноважений скликати собор. Також, він наполягає, що Київський патріархат досі існує.

Філарет заявив, що через вкрай рідкісне спілкування з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм "церква розділилася". У коментарі ТСН він зауважив, що після створення Єдиної автокефальної церкви вони майже не спілкуються.

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Порушується те, про що ми домовилися і що ухвалив архієрейський собор. Пішли шляхом неправди. Він повинен співпрацювати зі мною як з патріархом... Ми спілкувалися 4 або 5 разів за 5 місяців – хіба це спілкування? Через те, що спілкування немає, церква розділилася. Тому зараз моє завдання, як патріарха, зберегти Київський патріархат, зберегти українську церкву,

– заявив Філарет.

Він розповів, що визнає предстоятеля Православної церкви і нібито перед її створенням була домовленість, що Епіфаній буде представляти церкву за кордоном, а керуватиме нею Філарет.

Патріарх переконаний, що як і предстоятель ПЦУ Епіфаній, може скликати Собор. Також він запевнив, що Українська православна церква Київського патріархату, яку розпустили ще в грудні 2018 року під час Об'єднавчого собору, досі існує, адже "Київський патріархат може ліквідувати той, хто його створив".

"Він (Київський патріархат – 24 канал) є. Його не потрібно повертати. Він існує. Є патріарх? Коли є патріарх, значить, є і патріархат. Є Київська патріархія. Тому повертати патріархат не потрібно. Він є і повинен бути. Причому не тільки буде невизнаним. Прийде час, коли буде визнано", – додав він.

Окрім того, Філарет заявив, що архієрейський собор, на якому ПЦУ отримала Томос, був собором Константинопольського патріархату, а не Київського.

Священослужитель також допускає розкол Православної церкви України: "Допускаю. Але ми створимо єдину церкву".

Дивіться відео про конфлікт між предстоятелем ПЦУ Епіфанієм та почесним патріархом ПЦУ Філаретом:

Що кажуть про відновлення Київського патріархату у Мінкульті?Інформація про нібито відновлення діяльності Української православної церкви Київського патріархату не відповідає дійсності. У Мінкульті нагадали, що діяльність УПЦ КП було припинено шляхом об'єднання і приєднання до новоствореної Православної церкви України на Помісному соборі 15 грудня 2018 року.



Вже 30 січня 2019 року було зареєстровано статут релігійної організації "Київська митрополія ПЦУ". Тому, релігійне об'єднання УПЦ КП і релігійна організація "Київська патріархія УПЦ" фактично та юридично припинили свою діяльність.