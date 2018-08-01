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Філарет назвав умову, за якої Путін би не насмілився нападати на Донбас і Крим

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Філарет розповів, як єдина українська церква вплинула б на Путіна-агресора
Філарет розповів, як єдина українська церква вплинула б на Путіна-агресора / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін не наважився би розпочати війну на Донбасі і окупувати півострів Крим, якби в Україні була єдина церква.

Про це розповів Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет в інтерв'ю "Прямому".

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"Якщо українська церква збереглась би нерозділеною, то цієї війни не було би. Чому не було би? Тому що Росії не було б на кого спертися. Є в Україні чиновники і частина населення, які налаштовані проросійськи. Але це не та сила, яка могла б допомогти Росії заволодіти Україною. А ось церква – це велика сила. І оскільки Московський патріархат такий великий в Україні, то Москва і сподівалася, що він підтримає її. І він дійсно підтримує, – заявив він.

Зокрема, священослужитель навів приклад того, що українська церква Московського патріархату у збройному конфлікті на Донбасі повністю підтримує проросійських бойовиків і Росію.

Була б одна церква, Путін би не насмілився нападати не тільки на Донбас, а навіть і Крим, і той би він не міг взяти. Ми хочемо і впевнені, що Київ буде керувати українською церквою. І Москва не буде мати ніякого відношення до України. І ніякого загальноросійського народу нема. Є російський народ і є український народ – це два різні народи. І ми бачимо різницю між українським народом і російським. І не треба змішувати грішне з праведним,
– наголосив Філарет.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Війна на Донбасі УПЦ МП УПЦ КП Філарет Анексія Криму релігія Єдина помісна церква
Джерело: 24 Канал
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