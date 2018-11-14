00:26
15 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, 14 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Філарет не може висунути сам себе на голову Єдиної помісної церкви, – УПЦ КП

      255 Читать новость на русском
      Філарет не може самовисунути себе на патріарха Автокефальної церкви
      Філарет не може самовисунути себе на патріарха Автокефальної церкви / Фото з відкритих джерел

      Предстоятель УПЦ УП Філарет та інші ієрархи не можуть самі себе висувати на голову Єдиної православної церкви в Україні під час проведення Об'єднавчого собору. Проте, якщо учасники Собору офіційно будуть пропонувати Філарету стати кандидатом на цю посаду, то він на Соборі озвучить свою відповідь на цю пропозицію.

      Про це заявив прес-секретар Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря у своєму Facebook.

      Читайте також: Яким вимогам повинен відповідати глава Єдиної помісної церкви

      "Чим ближче до Собору – тим більше провокацій. Ширяться чутки, запускаються "сценарії" – і все для того, щоби хоч на останньому кроці спробувати перехопити ініціативу. Сценарії та їх автори - різні, часто з ворожих одне до одного таборів. Але мають вони одну спільність – їм "заважає Патріарх Філарет", – зазначив він.

      Представник УПЦ КП порадив таким "планувальникам" зрозуміти, що всі змови і плани спрямовані проти Філарета приречені на провал. 

      Також, священослужитель наголосив, що перед проведенням Собору буде з'являтися ще чимало ідей, думок, чуток та пліток. Багато з них буде стосуватися того, хто має стати предстоятелем Автокефальної церкви.

      За церковним порядком виборчий процес відбувається виключно під час Собору. Також цей порядок передбачає відсутність самовисування. Тобто ані Патріарх Філарет, ані будь-хто інший з ієрархів не може висувати сам себе. Якщо ж учасники Собору офіційно під час Собору пропонуватимуть Патріарху Філарету бути кандидатом – він офіційно на Соборі озвучить власну відповідь на цю пропозицію. Це буде його відповідь,
      – підкреслив Євстратій Зоря.

      Тому, він закликав сприймати різні заяви щодо того, хто очолить Єдину помісну церкву лише "думками на тему", адже усе буде вирішуватися саме під час виборів на Соборі.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      22 листопада відбудеться Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Єдина помісна церква Філарет УПЦ КП
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 14 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу
      14 листопада , 22:16 Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу
      4083
      Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      14 листопада , 22:00 Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      Соломія Соломка 222
      Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
      14 листопада , 21:02 Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
      Анастасія Можаровська 703
      Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента
      14 листопада , 20:30 Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента
      Іван Яковина 1209
      Свій до свого і по своє: хто, з ким і заради чого об'єднуватиметься на виборах
      14 листопада , 20:01 Свій до свого і по своє: хто, з ким і заради чого об'єднуватиметься на виборах
      Наталя Ромашова 275
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Ізраїль готовий надати українцям робочі місця, – посол
       1 березня 2017 , 07:36
      В Україні відкривають пункти надання допомоги для людей з післявоєнним стресом
       25 лютого 2014 , 08:10
      Австрійці збудували суперкар за дизайном "Лада"
       31 липня , 14:00
      Захисник Динамо плюнув в бік арбітра після жовтої картки у матчі з Ворсклою
       21 жовтня , 19:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук