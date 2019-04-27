Філарет прокоментував рішення суду призупинити перейменування УПЦ МП

Рішення Окружного суду Києва щодо призупинення процесу перейменування УПЦ Московського патріархату – не на користь українській державі та народу.

Українські суди потребують реформи, про це сказав почесний патріарх Православної церкви України Філарет, пише "Радіо Свобода".

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Таким чином суд задовольнив позов УПЦ МП про скасування наказу Міністерства культури, за яким вона повинна змінити офіційну назву до 26 квітня 2019 року.

Коментуючи це, Філарет наголосив, що українські суди, на превеликий жаль, несправедливі.

І тому я не впевнений, що це рішення є справедливим і на користь української держави, і українського народу. Наші суди треба реформувати, щоб вони були справедливими судами, а не прилаштовувалися до тих чи інших політичних сил. Я вірю в перемогу правди, – сказав він.

Зазначимо, згідно з наказом Міністерства культури України від 25 січня 2019 року ,Київська митрополія УПЦ МП та низка інших церков мають внести зміни до своєї назви. Однак, у березні Київська Митрополія УПЦ МП подала позов до Міністерства культури України, аби скасувати цю вимогу.

Що означає ухвала суду?

Ухвала є тимчасовою. Наразі дію наказу Міністерства культури України призупинили. Дія ухвали триватиме до того часу, поки судове рішення по справі не набере законної сили. Скільки на це потрібно часу – точно невідомо.

Як розвиваються взаємини між УПЦ МП та ПЦУ?

В УПЦ Московського патріархату вважають, що Томос завдав шкоди українському православ'ю. Тож Українська православна церква Московського патріархату просила Вселенського патріарха Варфоломія скасувати Томос.

Крім того, в УПЦ МП назвали закон про перейменування антиконституційним і заявили, що він порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України.

Як створювали Православну церкву України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.