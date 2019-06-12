Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос

Почесний патріарх Філарет вкотре приголомшив заявами про негативне значення томосу для ПЦУ та звинуватив митрополита Епіфанія у залежності від Константинополя. Проте цього разу патріарх пішов далі та оголосив про скликання помісного собору для відновлення Київського патріархату. Розповідаємо, які наслідки можуть мати ці заяви.

Що сказав Філарет?

11 червня почесний патріарх Філарет вчергове зробив резонансну заяву. Так, він повідомив, що на 20 червня скликає помісний собор для відновлення Київського патріархату. Крім того, екс-патріарх додав, що низка положень томосу про автокефалію та статуту ПЦУ – "невигідні для української церкви" і закликав їх не виконувати. Чому ж у такому випадку томос затвердили? Філарет пояснив, що українські церкви просто "не знали його змісту" наперед.



Він також заявив, що "так звана ПЦУ служить інтересам греків" та вкотре звинуватив митрополита Епіфанія у залежності від Вселенського патріархату.

Що це означає і чи заберуть в України томос – на ці та інші питання 24 каналу відповів релігієзнавець Олександр Саган.

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Які наслідки матимуть ці заяви?

Це шкодить ПЦУ. І фактично призупиняє наше визнання на міжнародному рівні, тому що є певні застереження і упередженість щодо фігури Філарета на рівні Вселенського православ'я.

Заяви Філарета щодо скликання помісного собору є перевищенням повноважень архієрея, яким на сьогодні, згідно з канонічним статусом, є екс-патріарх. Тому ці тези, а також імовірні дії можуть бути предметом окремого розгляду синоду і архієрейського собору ПЦУ.

Філарет взагалі може скликати собор?

Ні. Скликання такого собору Філаретом суперечить статуту ПЦУ – це може робити тільки предстоятель церкви, тобто митрополит Епіфаній.

Філарет же спекулює тим, що він нібито є патріархом УПЦ КП, яка, на його думку, не ліквідована. І, як її очільник, він скликає цей собор. Але, в такому разі, він повинен заявити, що не є кліриком ПЦУ і вийти з цієї церкви. Тоді, уже як хобі, Філарет може реалізовувати свій проект під назвою "Київський патріархат".

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Що ж тоді буде відбуватися 20 червня?

20 червня буде просто трохи більш розширене засідання, ніж було 11 червня (тоді його відвідали 5 кліриків, жодного єпископа не було). Швидше за все, приїдуть троє єпископів із Росії і спробують створити враження, що Київський патріархат і далі існує.

Насправді це вже буде спроба створити нову церкву зі старою назвою. Фактично цим самим вони себе, єпископи і клірики, автоматично виведуть поза штат ПЦУ. З канонічної точки зору це буде вже доконаним фактом, який залишиться лише констатувати.

Як багато церковнослужителів підтримають Філарета?

Прихильників Філарета не може бути багато, тому що це – таке собі канонічне самовбивство. Вони йдуть на повну самоізоляцію не лише від Вселенського православ'я, але і від православних в Україні. На сьогодні є альтернатива – визнана у світовому православ'ї церква дає можливість комунікувати, навчатися та розвивати численні програми співпраці. Це – великі можливості для розвитку церкви, якими ці люди будуть нехтувати.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Чи міг Філарет наперед не знати положення томосу?

Не міг. Ще задовго до 15 грудня, коли обговорювався статут, основні положення томосу вже були зрозумілі і вони були відображені в статуті. Тому говорити про те, що хтось щось не розумів чи не знав, не можна.

Однак з боку Філарета йде відверта фальсифікація цих положень. Тому що ці речі він подає як підтвердження залежності ПЦУ від Константинопольського патріархату, що є принципово не так.

ПЦУ справді "служить інтересам греків"?

ПЦУ служить інтересам України. Повноваження церкви, предстоятеля, спосіб її формування і розвитку визначено статутом. І статут також служить інтересам розвитку православ'я в Україні.

На сьогодні ми бачимо зусилля Вселенського Патріарха, навпаки, допомогти українцям вийти з кризи, з якої вони не можуть вийти уже багато років. Ще на початку ХХ століття українці розпочали боротьбу за автокефальну церкву. І ця боротьба через 100 років нарешті завершилася перемогою.

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Для чого все це Філарету?

Є таке слово – марнославство. Це – бажання далі керувати, мати свою підконтрольну церкву та бути єдиним її керівником. Логіки в тому, що робить митрополит Філарет, на жаль, немає ніякої.

Чи загрожує це томосу?

Загрози позбавлення томосу на сьогодні не існує. Якщо дивитися на ситуацію глобально: є декілька єпископів, які у перспективі заявили, що відходять від помісної православної церкви. Жодні умови, на яких був даних томос, не порушувалися. Вони прописані у самому томосі і в статуті.

Ми не можемо говорити, що наразі існує небезпека відкликання томосу тому що Філарет скликає свій помісний собор. Це буде локальна подія. І, можливо, дуже локальний вихід із помісної православної церкви – якщо Філарет не зупиниться і не схаменеться.

Що відомо про конфлікт у ПЦУ?Конфлікт у новій українській церкві став публічним на початку травня. Тоді Філарет заявив, що він досі є патріархом київським, а сам патріархат нібито досі існує. ПЦУ і Міністерство юстиції це заперечили. Тоді ж Філарет озвучив низку звинувачень у бік Епіфанія, зокрема – у невиконанні домовленостей, досягнутих перед об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року.



Формально Філарет є простим єпископом ПЦУ й керівником Київської єпархії, а також членом виконавчого органу церкви — синоду. Він носить титул почесного патріарха, однак визнають його лише у ПЦУ.