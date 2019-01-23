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      Філарету виповнилося 90: як у Києві святкують ювілей почесного патріарха

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      23 січня почесному патріарху Православної церкви України та колишньому очільнику Української православної церкви Київського патріархату Філарету виповнюється 90 років. З цієї нагоди у Національному палаці мистецтв "Україна" відбулася урочиста Академія.

      Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу.

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      Серед тих, хто прийшов на захід, присвячений ювілею – предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, глава Української греко-католицької церкви Святослав(Шевчук), спікер Верховної Ради Андрій Парубій та прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

      У палаці "Україна" присутня й дружина чинного Президента України – Марина Порошенко. Самого гаранта немає, він привітав Філарета зі сцени через відеозв'язок.

      Ювілей Філарета
      Урочиста академія у Національному палаці мистецтв "Україна"

      З нагоди ювілею чимало гості заходу приготували для Філарета чимало подарунків. 

      Меджліс кримськотатарського народу прийняв рішення нагородити Філарета найвищим орденом – за заслуги перед нашим народом та Україною,
      – зазначив голова Меджлісу та нардеп Мустафа Джемілєв.

      Крім цього, нардеп Олег Барна розповів, що подарує ювіляру картину-пейзаж тернопільських художників.

      Хто такий Філарет? Це третій предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), Патріарх Київський і всієї Руси-України (1995 – 2018), тепер має титул "Почесний патріарх", оскільки завдяки його зусиллям вдалося зберігати існування УПЦ КП, а також відродити Православну Церкву України. Його справжнє ім’я – Михайло Денисенко. Народився він 23 січня 1929 року на Донеччині.

      У 1997 році Московська патріархія з політичних мотивів наклала на нього анафему. Хоча, за словами самого Філарета, анафема накладається за єресь, за розкол, за відступлення від морального вчення християнського чи за грубе порушення канонів, натомість він "нічого цього не робив, тому претензій з цього боку бути не може". 11 жовтня 2018 року Вселенський патріархат зняв анафему як з Філарета, так і з предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

      До слова, раніше 24 канал повідомляв, що патріарх Філарет засвітився на з'їзді партії "Батьківщина".

      Теги: Новини Києва Новини України Філарет Релігія Православна церква України УПЦ КП
      Джерело: 24 канал
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