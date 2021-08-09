Мер Дніпра Філатов заступився за Магучіх, яка обійняла росіянку на Олімпіаді

Олімпійська медалістка Ярослава Магучіх після нагородження обійняла росіянку Марію Ласіцкене. Українські вболівальники розкритикували дії спортсменки – адже Росія окупувала Крим та розпочала війну на Донбасі.

Мер Дніпра вирішив заступитися за Ярославу Магучіх. Борис Філатов зазначив, що фото Магучіх з Ласіцкене – це велика помилка, але пообіцяв їй всебічну підтримку та допомогу. Він також засудив цькування дівчини.

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Ти виграєш олімпійську медаль. Тебе переповнюють неймовірні емоції. Тебе – 19-річну дівчину, зовсім дитину, юну, безглузду, таку, що зовсім не бачить ніякого життя за нескінченними виснажливими тренуваннями,

– написав політик.

"Ти робиш фотографію. Може навіть не розуміючи в той момент своєї маленької, але такої непростимої помилки. І тебе починають цькувати. Тисячі диванних "патріотів", які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж ти", – додав мер Дніпра.

У Міноборони відреагували на інцидент

У Міністерстві оборони України вже відреагували на обійми Магучіх з Ласіцкене. Адже Ярослава є молодшим лейтенантом ЗСУ.

Тепер спортсменці доведеться зустрітися зі заступницею глави Міноборони Ганною Маляр для розмови.

Детальніше тут Припиніть цькування, – у Міноборони відреагували на обійми Магучіх з Ласіцкене на Олімпіаді