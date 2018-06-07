Філатов: Ривок Дніпра у рейтингу прозорості влади – результат роботи, яка триватиме й надалі

Дніпро докладе всіх зусиль, щоб увійти у топ-10 міст України, в яких діяльність влади відкрита для мешканців. Для цього є політична воля та команда, яка впроваджує в місті сучасні цифрові рішення, заявив мер Дніпра Борис Філатов.

Як відомо, нещодавно міжнародна антикорупційна організація Transparency International оприлюднила рейтинг прозорості 100 найбільших міст України, в якому Дніпро за рік зробив значний ривок, піднявшись із 66 місця на 20-те. Це найбільший прогрес серед обласних центрів України.

Ми йшли до цього три роки. Тонни паперових документів, переведених у цифру, найкращий зарубіжний досвід, сучасні стандарти і технології – все для зручності містян і відкритості процесів, пов’язаних з владою. Є ще над чим працювати, та нам це до снаги,

– заявив Борис Філатов.

Під час складання рейтингу експерти враховували прозорість сфер відповідальності міських рад, зокрема, бюджетних процесів, соціальних послуг, комунальних підприємств, закупівель, землекористування тощо. За словами керівника Тгаnѕраrеnсу International Ukraine Ярослава Юрчишина, потенціал Дніпра не обмежується входженням до двадцятки найбільш відкритих міст.

Зі свого боку Борис Філатов подякував експертам, які високо оцінили роботу команди муніципалітету.

"Transparency International – авторитетна у світі організація. Ми зробимо все, щоб виправдати довіру", – додав мер Дніпра.

Довідка Дніпро є одним із лідерів у впровадженні електронного урядування в Україні. Місто запровадило найбільшу кількість електронних послуг, зокрема, онлайн-черги до лікаря. Також у Дніпрі працює два ЦНАПи, створено портал відкритих даних, сайт "Простір самоврядування", що сприяє діяльності ОСББ. Крім цього, у місті запустили єдиний контакт-центр з комунальних питань, який допоможе оперативно вирішувати проблеми містян і контролювати якість роботи комунальних служб. У 2017 році за версією Open Data City Award Дніпро був визнаний "Проривом року" за обсягами відкритих даних. Нині місто майже втричі збільшило кількість наборів відкритої інформації – з 96-ти до 283-х.