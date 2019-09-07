Філатов виграв парі у Зеленського: у Дніпрі відкрили Центральний міст – фото

У Дніпрі дочасно відкрили Центральний міст, через який у липні посперечалися президент Володимир Зеленський та мер міста Борис Філатов. Міський голова Дніпра пообіцяв главі держави добровільно піти у відставку, якщо його не відремонтують до 14 вересня.

Міст відкрили в суботу, 7 вересня – тобто на тиждень раніше крайнього терміну парі. Про це мер Дніпра повідомив у себе на Facebook-сторінці.

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"Хто виграв цю суперечку? Її виграв тільки Дніпро. Місто, яке я так люблю. Його виграли ви всі, дніпряни, мої земляки", – зазначив він.

Філатов також запевнив, що ніколи не тримався за своє крісло і готовий піти у відставку, коли у місті з'явиться новий аеропорт.

Доброе рассветное утро, Днепр. Когда вы увидите это видео, то Мост уже будет открыт. ... Кто выиграл этот спор? Его... Опубліковано Borys Filatov Пʼятниця, 6 вересня 2019 р.



Зазначимо, що на мості з'явилася й істаляція з арматури, яка символізує крісло мера.

"Кожен дніпрянин може посидіти в моєму кріслі. На мості. У кріслі, на яке я посперечався. Тому, що влада – це не слава і визнання, а тяжкий хрест", – наголосив очільник Дніпра.



У Дніпрі після капітального ремонту відкрили Центральний міст



Через Новий міст в Дніпрі поїхали перші автомобілі

Чому Зеленьский і Філатов уклали парі щодо мосту

Під час свого візиту до Дніпра президент Зеленський залишився дещо невдоволеним тим, що Центральний міст у Дніпрі почали ремонтувати в 2017 році та ще досі не завершили. Відтак гарант вирішив укласти парі з Філатовим , що останній подасть у відставку, якщо споруду до 14 вересня не відкриють. Міський голова Дніпра на це відповів згодою.

Що відомо про Новий або Центральний міст у Дніпрі?Відкрили його у 1966 році. Відтоді міст суттєво зруйнувався. Зокрема, на пішохідній частині зносилося покриття – величезні дірки загрожують пішоходам якщо не провалом, то втратою речей. Крім того, вік дався взнаки й на огородженнях, опорах освітлення, гідроізоляції, стійках опор і фундаменті, і це вже є вкрай небезпечним.



У межах капітального ремонту, який розпочали у 2017 році на мості мають переробити електричні мережі, мостове полотно, навігаційну сигналізацію, зовнішнє освітлення, контактні мережі тролейбуса тощо.

