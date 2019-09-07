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      Філатов виграв парі у Зеленського: у Дніпрі відкрили Центральний міст – фото

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      Центральний міст у Дніпрі після відкриття
      Центральний міст у Дніпрі після відкриття / nashemisto.dp.ua

      У Дніпрі дочасно відкрили Центральний міст, через який у липні посперечалися президент Володимир Зеленський та мер міста Борис Філатов. Міський голова Дніпра пообіцяв главі держави добровільно піти у відставку, якщо його не відремонтують до 14 вересня.

      Міст відкрили в суботу, 7 вересня – тобто на тиждень раніше крайнього терміну парі. Про це мер Дніпра повідомив у себе на Facebook-сторінці.

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      "Хто виграв цю суперечку? Її виграв тільки Дніпро. Місто, яке я так люблю. Його виграли ви всі, дніпряни, мої земляки", – зазначив він.

      Філатов також запевнив, що ніколи не тримався за своє крісло і готовий піти у відставку, коли у місті з'явиться новий аеропорт.

      Доброе рассветное утро, Днепр. Когда вы увидите это видео, то Мост уже будет открыт. ... Кто выиграл этот спор? Его...

      Опубліковано Borys Filatov  Пʼятниця, 6 вересня 2019 р.


      Зазначимо, що на мості з'явилася й істаляція з арматури, яка символізує крісло мера.

      "Кожен дніпрянин може посидіти в моєму кріслі. На мості. У кріслі, на яке я посперечався. Тому, що влада – це не слава і визнання, а тяжкий хрест", – наголосив очільник Дніпра.

      Центральний міст у Дніпрі
      У Дніпрі після капітального ремонту відкрили Центральний міст


      Через Новий міст в Дніпрі поїхали перші автомобілі

      Чому Зеленьский і Філатов уклали парі щодо мосту

      Під час свого візиту до Дніпра президент Зеленський залишився дещо невдоволеним тим, що Центральний міст у Дніпрі почали ремонтувати в 2017 році та ще досі не завершили. Відтак гарант вирішив укласти парі з Філатовим, що останній подасть у відставку, якщо споруду до 14 вересня не відкриють. Міський голова Дніпра на це відповів згодою.

      Що відомо про Новий або Центральний міст у Дніпрі?Відкрили його у 1966 році. Відтоді міст суттєво зруйнувався. Зокрема, на пішохідній частині зносилося покриття – величезні дірки загрожують пішоходам якщо не провалом, то втратою речей. Крім того, вік дався взнаки й на огородженнях, опорах освітлення, гідроізоляції, стійках опор і фундаменті, і це вже є вкрай небезпечним.

      У межах капітального ремонту, який розпочали у 2017 році на мості мають переробити електричні мережі, мостове полотно, навігаційну сигналізацію, зовнішнє освітлення, контактні мережі тролейбуса тощо.
       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Дніпра Борис Філатов Володимир Зеленський
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