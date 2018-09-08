Філіппіни струсонув потужний землетрус: фото та відео з місця стихії

Філіппіни струсонув потужний землетрус магнітудою 6,1. Підземні поштовхи відчули жителі острову Мінданао.

Про це повідомляє DW.

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Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів в 100 кілометрах на схід від міста Давао. Тут через сейсмічну активність частково зруйнований місцевий університет. Студентів вчасно попередили про небезпеку і вони вийшли з будівлі неушкодженими.

Кілька будинків і торгових центрів міста були пошкоджені внаслідок підземних поштовхів. Там випало скло з вікон, в магазинах товари попадали з полиць. Поки що про жертв та нові підземні поштовхи не повідомляють.