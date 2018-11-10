"Філія ФСБ": у Львові розмалювали входи до трьох церков УПЦ МП, є фото

Входи до трьох храмів УПЦ Московського патріархату у Львові розмалювали невідомі. Там з'явилися написи "Московський патріархат – філія ФСБ".

Про це йдеться на Facebook-cторінці Львівської міської організації Добровольчого руху ОУН.

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В організації кажуть, що таким чином невідомі патріоти намагались попередити жителів міста про діяльність "трьох філій ФСБ РФ".

"Сьогодні біля так званих "храмів" Московського патріархату у Львові на вул. Антоновича, на проспекті Червоної Калини та вул. Короленка з'явились написи "Московський патріархат – філія ФСБ". Невідомі патріоти, мабуть, намагались донести до львів'ян, які не в курсі, що у Львові діють три філії ФСБ РФ під виглядом християнських церков", – йдеться у повідомленні.



Джерело: Facebook Львівської міської організації Добровольчого руху ОУН



Джерело: Facebook Львівської міської організації Добровольчого руху ОУН



Джерело: Facebook Львівської міської організації Добровольчого руху ОУН



Джерело: Facebook Львівської міської організації Добровольчого руху ОУН

Речник Львівської єпархії УПЦ МП Маркіян Каюмов звинуватив у таких діях "не патріотів, а провокаторів", пише Zaxid.net.

Я знав лише про випадок на Червоної Калини, так що ви зробили для мене відкриття. Але позиція наша, і моя зокрема буде така сама, як і після останнього випадку з обклеювання церкви листівками, – ми вважаємо, що таке вчинили не патріоти, а провокатори,

– сказав він.

До слова, нещодавно храм УПЦ МП у Львові завісили плакатами із Йосипом Сталіним і написами "сталінський патріархат". Тоді священнослужителі єпархії заявили про розбурхання міжконфесійної ворожнечі.