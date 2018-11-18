Філія "Укргазвидобування" придбала елітну іномарку за кругленьку суму

Філія "Укргазпромгеофізика" ПАТ "Укргазвидобування" за результатами тендеру замовила ТОВ "Гранд Мотор" легковий автомобіль за понад мільйон гривень.

Про це йдеться на сайті ProZorro, передають "Наші гроші".

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Філія придбала у Харків білий позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 2.7 Dual VVT-i Comfort Євро 6 2018 року випуску, гарантією три роки або 100 тисяч кілометрів пробігу. Таку автівку в автосалоні можна придбати від 1,16 мільйона гривень.

Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 1,10 мільйони гривень.

Відомо, що фірма "Гранд Мотор" із Хмельницького належить Тетяні Дерешук і Марії Гвоздьовій – дружині екс-нардепа Михайла Гвоздьова, який є кінцевим бенефіціаром переможця.

Однак єдиного конкурента з нижчою на 0,5% ціною – сумське ТОВ "Артмотор" із групи компаній "Автоарт", які належать Олегу Топчію і росіянину Олександру Лалаяну – відхилили через відсутність документу на право продажу і невідповідність даних фінансової звітності. Що цікаво, ніхто жодного разу не знижував ціну під час аукціону.

Що таке ProZorro?Це база даних до якої не можна долучитися напряму. Приєднатися до системи ProZorro можливо лише через один з електронних майданчиків, які мають доступ до системи. Наприклад, скористатися для цього електронним майданчиком Української універсальної біржі. Завдяки такій організації процесу закупівель, держава не зможе втручатися в хід торгів, відсіювати учасників, або якось впливати на них.