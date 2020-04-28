14:01
28 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Філії ОГХК заявили про можливу зупинку підприємства та збитки в розмірі 2 млрд гривень

      -
      АТ "ОГХК"
      АТ "ОГХК" / privatization.gov.ua

      У ОГХК заявили про повну дестабілізацію оперативного управління Державна "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), приватизація якої повинна була відбутися влітку цього року, втратила оперативний контроль над виробництвом.

      Про це йдеться в заяві компанії, передає РБК-Україна.

      Як відзначають в компанії, керівництво комбінатів – ВГМК та ІГЗК, що перебувають у підпорядкуванні компанії, повідомляє про повну відсутність управлінських рішень з боку керівництва АТ "ОГХК".

      "Маємо зараз повну дестабілізацію оперативного управління АТ "ОГХК". Якщо тенденція продовжиться, наслідки у вигляді зупинення роботи філій неминучі", – йдеться у листах директорів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату Олександра Прокопенко та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату Віктора Савченко.

      Звернення адресовані президенту України, прем'єр-міністрц, голові СБУ, міністру МВС та голові Фонду держмайна.

      Також повідомляється, що на рахунках компанії є $8 млн, які не задіяні як оборотні кошти. За їх словами, це не дозволяє філіям здійснювати поточну діяльність – ремонти обладнання та техніки, роботу виробничих комплексів, збагачувального виробництва.

      Філії не є юридичними особами, які можуть самостійно, без рішення правління чи його голови витрачати ці кошти.

      Якщо ситуація не зміниться, зупинка філій призведе до збитків у розмірі 2 млрд грн (1,2 млрд – на ВГМК та 800 млн грн – ІГЗК), невиконання контрактів та штрафним санкціям з боку споживачів на рівні $82,9 млн, а також несплаті податків в місцеві й державний бюджети. Штрафні санкції за несвоєчасну виплату заробітної плати працівникам філій тільки за один місяць досягнуто 72,3 млн грн,
      – відзначають в ОГХК.

      Відзначається також, що Вільногірський гірничо-металургійний комбінат поставляє воду населенню Вільногірська та у випадку його зупинки місто залишиться без води.

      У листі директора ВГМК Олександра Прокопенко говориться, що розлив технічної води призведе до затоплення прилеглих сіл, забруднення Дніпра, тобто – до техногенної катастрофи в регіоні.

      Директори філій ОГХК просять владу забезпечити ефективне управління АТ та його філіями, щоб уникнути описаних наслідків.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Гроші Металургія Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      сьогодні , 12:42 Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      Цілі дорожніх планів 2020: безпека, якість, здорова конкуренція
      сьогодні , 08:31 Цілі дорожніх планів 2020: безпека, якість, здорова конкуренція
      Вадим Олійник