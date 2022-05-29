Нагороду фільм отримав від журі премії "Золоте око". Про це написала українська членкиня журі та режисерка.

Зауважте Окупанти вбили литовського режисера-документаліста під час спроби виїхати з Маріуполя

Фільм "Маріуполіс 2" отримав спеціальну нагороду

Спеціальний приз журі отримала стрічка "Маріуполіс 2", знята Мантасом Кведаравічусом. Цей фільм абсолютно неможливо ні з чим порівнювати, він гостро виділявся, ніби лежав на окремій полиці, бив під дих до чорноти в очах,

– пояснила Ірина Цілик.

Вона також розповіла історію режисера фільму, остання робота якого була в Україні. Зокрема, що:

литовський режисер Кведаравічус приїхав до Маріуполя в березні;

він знімав цивільних, жив з ними, проте потрапив у полон, його катували і вбили;

кохана Мантаса Кведаравічуса змогла вивезти з Маріуполя не лише тіло свого чоловіка, а й матеріали, які він там зняв.

"Друзі, колеги делікатно склали докупи відзняті кадри і зробили з цього фільм. Останній фільм Мантаса", – пояснила режисерка.

Додала, що, вручаючи нагороду, президентка журі Аґнєшка Холланд оголосила хвилину мовчання за жертвами війни Росії в Україні. Зокрема – за режисерами, журналістами, фотографами та іншими людьми творчих професій.

Що відомо про вбивство литовського режисера

3 квітня стало відомо, що російські окупанти 2 квітня вбили литовського режисера Мантаса Кведаравічюса. Відповідну інформацію повідомив режисер Віталій Манський.

Він також розповів, що у 2016 році Мантас Кведаравічюс зняв фільм Mariupolis. Його називали "людською історією на тлі історичних потрясінь". Стрічка розповідає про життя в Маріуполі в умовах кризи.

9 квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що литовського режисера вбили російські окупанти. Відомо, що вони взяли литовця в полон, потім катували та вбили. Нелюди тіло режисера викинули на вулицю.

Дружина Мантаса Кведаравічюса, ризикуючи життям, вивезла тіло чоловіка з заблокованого Маріуполя та привезла у Литву.

Людмила Денісова пояснила, що вбивства та тортури журналістів є грубим порушенням Гаазьких конвенції і декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів.

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